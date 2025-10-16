Denizli’de korkunç kaza: Minibüs ağaca çarptı: 2 ölü

Denizli’de korkunç kaza: Minibüs ağaca çarptı: 2 ölü
Yayınlanma:
Denizli’nin Güney ilçesinde bir minibüs, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada, minibüsün sürücüsü Yasin Dedeoğlu (25) ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş (24) hayatını kaybetti.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Haylamaz Mahallesi’nde, saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Yasin Dedeoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği, plakası öğrenilemeyen minibüs yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

yeni-proje-2025-10-16t172437-465.jpg

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

OLay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında; minibüs sürücüsü Yasin Dedeoğlu ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ise, Dedeoğlu ile Yoldaş'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:DHA

