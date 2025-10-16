Çekmeköy’deki korkunç kazada 1 kişi ölmüştü: Motosiklet sürücüsü tutuklandı

Çekmeköy’deki korkunç kazada 1 kişi ölmüştü: Motosiklet sürücüsü tutuklandı
Yayınlanma:
Çekmeköy'de özel halk otobüsü şoförünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü K.P. tutuklandı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, özel bir halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte çıkan tartışma can aldı. Tartışma sonrası kontrolden çıkan otobüs, durağa çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

Olay, dün saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile bir motosikletin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Otobüs şoförü, aracını motosikletin üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, önce bir tıp merkezinin önünde park halindeki üç araca, ardından içinde yolcuların bulunduğu Çamlık durağına çarptı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 4 kişi yaralanırken, o sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk annesi Deniz Şengül ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

“ULAŞIM ARAÇLARININ ALIKONULMASI” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü K.P. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.P., çıkarıldığı mahkemece “ulaşım araçlarının alıkonulması” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak:DHA

