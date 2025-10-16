Tekirdağ’da feci kaza! Çöp kamyonu tarlaya devrildi: Yaralılar var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi çöp döküm sahası karayolunda, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çorlu Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu, sürücüsü Şerif Eş'in direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kaza sonucunda, kupa kısmının koparak ikiye ayrıldığı kamyonda Şerif Eş ile Gökberk Hekimoğulları ve Ahmet İşbilen yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzere, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Aracın devrildiği bölgeden sedyeyle taşınan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.