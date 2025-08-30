Denizli’de akılalmaz olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana gelen olayda, yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), yeni doğan kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniye ile birlikte poşete koyan Tuğçe D.A. hastaneden çıkmaya çalışırken koridorda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark etti.

Durumu güvenlik görevlilerine haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Tuğçe D.A.’yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken bebek ailesine teslim edildi.

“DÜŞÜK YAPTIM EŞİME SÖYLEMEDİM”

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., verdiği ifadede, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" ifadelerini kullandı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

