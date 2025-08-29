Belediye başkanından skandal hareket: Parke taşı döşemeyi kabul etmeyen zabıtanın üzerinde sopa kırdı

Denizli'nin Kale ilçesi Kale Ortaokulu bahçesinde meydana gelen olaya İlişkin ayrıntılara halktv.com.tr ulaştı. Edinilen bilgilere göre, CHP’li Belediye Başkanı Erkan Hayla, parke döşeme işleri yetişmediği gerekçesiyle zabıta memurlarını taş döşenen okula gönderdi. Bir süre sonra kepçe operatörü başkanı arayarak alanda kimsenin olmadığını ve işlerin ilerlemediğini söyledi.

Bunun üzerine belediye başkanı olay yerine gitti, zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Çabuk'un (42) bir ağacın altında uzandığını gördü. Hayla, bunun üzerine zabıta görevlilerine saldırdı. Elindeki sopayı zabıta memurlarının üzerinde kırdı.

Kocagümüş ve Çabuk'un sağlık sorunlarından dolayı çalışmayı kabul etmediği belirtildi.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Hayla'nın elindeki sopayı zabıtanın üzerinde kırdığı görüldü.. Zabıta memurları darp raporu alıp, Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu.

ZABITALARDAN BİRİ MENÜSKÜS AMELİYATI OLMUŞ

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren zabıtalardan Kocagümüş, daha önce bel fıtığı ve menüsküs ameliyatı olduğunu söyledi.

Kocagümüş, "Bu rahatsızlıklarım ve görev tanımımda olmadığı için parke taşı döşemeyi kabul etmedim. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, başkan elinde sopayla üzerimize doğru geldi. Ceyhun Çabuk'un sırtına iki kez sert bir şekilde sopayla vurdu. İkinci vuruşta sopa kırıldı. Sopa kırılmasa sonuçları daha kötü olabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" diye konuştu.

Kocagümüş 2014 yılında belediyede tekniker olarak çalışmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini de söyledi.

"KENDİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİM"

Emniyette ifade veren bir diğer zabıta memuru Çabuk ise kas yırtığı olduğunu ve daha önce burun ameliyatı geçirdiğini vurguladı.

2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini aktaran Çabuk, "İş tanımımda olmamasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldım. Başkan gelip, sopayla vurmaya başlayınca 'Yapmayın Başkanım' dememe rağmen vurmaya devam etti. Bir türlü sakinleştiremedik, en son sopa kırılınca 'Çalışmayacaksanız, defolun gidin' diyerek, bizi okuldan uzaklaştırdı. Amacının bizi yıldırarak, istifaya zorlamak olduğunu düşünüyorum. Kendim ve ailemin can güvenliğinden endişeliyim. Sopanın izleri halen sırtımda duruyor" dedi.

AKP'DEN DEMOKRAT PARTİ'YE ORADAN CHP'YE GEÇTİ

Tepkilerin odağındaki Hayla, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Kale Belediye Başkanı olmuş, 2019 seçimlerinde ise Demokrat Parti'nin adayı olarak girdiği seçimlerde kaybetmişti.

Hayla, CHP adayı olarak 2024 yerel seçimlerinde Kale Belediye Başkanı olarak seçildi.