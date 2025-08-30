Aydın'da ormanlar 2 gündür yanıyor!
Denizli Buldan'dan Aydın Buharkent'e sıçrayan orman yangını 2. gününde devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor.
Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana ulaştı.
Çatak Mahallesi’nde dün saat 14.40 civarında çıkan yangına müdahale çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Bölgeye 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel sevk edilirken, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.