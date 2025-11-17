Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi

Polonya'da Varşova-Lublin demir yolu hattında, dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre hatta sefer yapan trenin makinistinin, raylarda meydana gelen hasarı belirlemesi üzerine yolcular tahliye edilmiş ve ilgili hat üzerindeki tüm tren seferleri durdurulmuştu.

HASARIN 'BOMBALI SABOTAJ' GİRİŞİMİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, demir yolu hattındaki hasarın, patlayıcı maddeyle gerçekleştirilen bir sabotaj saldırısından kaynaklandığını duyurdu.

Tusk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef en kötü tahminler doğrulandı. Varşova-Lublin (Mika köyü) hattında bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilak etmesi demir yolu raylarını tahrip etti. Yetkililer ve savcılık olay yerinde çalışıyor. Aynı güzergahta, Lublin'e daha yakın bir yerde de hasar tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

"FAİLLERİ KİM OLURSA OLSUN YAKALAYACAĞIZ”

Meydana gelen olayın, Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik eşi görülmemiş bir sabotaj eylemi olduğunu belirten Tusk, “Soruşturma devam etmektedir. Bu güzergah, Ukrayna'ya yardım ulaştırılması açısından da hayati öneme sahiptir. Daha önceki benzer vakalarda olduğu gibi, failleri kim olursa olsun yakalayacağız” ifadelerini kullandı.