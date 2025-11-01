Berlin'de İHA alarmı! Uçuşlar askıya alındı

Berlin'de İHA alarmı! Uçuşlar askıya alındı
Yayınlanma:
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir havalimanının çevresinde görüntülenen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uçuşlar 2 saat süreyle askıya alındı.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'daki diğer ülkeleri tedirgin etmeye devam ediyor.

Son zamanlarda bazı ülkelerde görülmeye başlayan insansız hava araçları (İHA) Almanya'da da görüntülendi. Berlin'deki havalimanında uçuşlar askıya alındı.

NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?

BERLİN'DE İHA ALARMA GEÇİRDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nı çevresinde kaynağı belirsiz bir İHA görüntülendi. Söz konusu İHA havalimanı yetkililerinin tedirgin olmasına yol açtı. Yapılan açıklamaya göre şehrin güneydoğusunda yer alan havalimanında uçuşlar iki saat süreyle askıya alındı.

5ber-2.jpg
Berlin Brandenburg Havalimanı

UÇAKLAR DİĞER HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Yerel saat ile 20.08 - 21.58 arasındaki tüm kalkış ve inişlerin durdurulması doğrultusunda uçaklar civardaki havalimanlarına yönlendirildi.

Ayrıca, hava trafiği üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için Berlin'deki gece uçuş yasağının da esnetildiği aktarıldı.

fhhg.jpg

2 saatin ardından ise uçuşlar normale döndü.

AVRUPA'YI TEDRİGİN EDEN İHA'LAR

Son zamanlarda Danimarka, Norveç, Polonya, Romanya ve Estonya’daki bazı sivil havalimanları ile askeri üslerde görülen şüpheli dronlar güvenlik endişelerine neden olmuştu.

Bazı Avrupa ülkeleri, nereden geldiği tam olarak bilinmeyen dronlar konusunda Rusya yönetimini suçlamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

