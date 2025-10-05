NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?

Avrupa’da son günlerde art arda yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleri, kıta genelinde güvenlik endişelerini artırdı. Almanya’nın Münih Havalimanı’nda 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez tespit edilen drone nedeniyle uçuşlar durduruldu, yaklaşık 6 bin 500 yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Cuma akşamı yaşanan olayın ardından havalimanı, cumartesi sabahı yerel saatle 07.00 itibarıyla kademeli olarak yeniden faaliyete geçti. Ancak yetkililer, uçuş iptalleri ve gecikmelerin gün boyunca süreceğini açıkladı. Münih’teki önceki drone vakasında da yaklaşık 3 bin yolcu etkilenmiş, 17 uçuş iptal edilmişti.

BELÇİKA VE KUZEY AVRUPA’DA BENZER İHLALLER

Almanya’daki olay, son haftalarda Avrupa genelinde artan gizemli drone uçuşlarının ardından geldi. Belçika’da bir askeri üs üzerinde 15 İHA tespit edilirken, Norveç, Polonya, Estonya ve Romanya gibi ülkelerde de benzer ihlaller kaydedildi.

Belçikalı yetkililer, gece boyunca askeri üs çevresinde uçan insansız hava araçlarının kaynağını henüz tespit edemediklerini bildirdi. Norveç’in başkenti Oslo’da geçen ay yaşanan bir başka drone olayı da hava trafiğinde aksamalara yol açmıştı.

RUSYA ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Avrupalı yetkililer, saldırıların arkasında Rusya’nın olabileceği endişesini dile getirirken, Moskova bu iddiaları reddetti. Danimarka’daki benzer bir drone olayı sonrasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suçlamaları “histeri” olarak nitelendirdi.

Bazı uzmanlar ise saldırıların herhangi bir bireysel ya da bağımsız grup tarafından da yapılmış olabileceğini, olayların koordineli bir siber veya hibrit saldırı planının parçası olup olmadığının henüz netleşmediğini belirtiyor.

AVRUPA “DRONE DUVARI” PLANLIYOR

Avrupa liderleri arasında, Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen drone girişlerine karşı kıtanın doğu sınırını korumak için “drone duvarı” inşa edilip edilemeyeceğine dair tartışmaları alevlendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Münih’te yapılacak Avrupa içişleri bakanları toplantısında "İHA tespit ve savunma planı”nın gündeme alınacağını duyurdu. Dobrindt, “İHA tehdidi ile savunma sistemleri arasında bir yarış içindeyiz. Bu yarışı kazanmak istiyoruz ve kazanmalıyız.” dedi.

Almanya ve Fransa liderleri, Avrupa genelinde kritik altyapıları korumak için “drone duvarı” benzeri ortak bir güvenlik ağının kurulması gerektiği görüşünde birleşti.