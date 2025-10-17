İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan

İngiltere ve ABD'de rekor düşüşler yaşanırken dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportlarını gösteren güncellenmiş sıralama, İngiltere ve ABD için kötü haber.

Uluslararası pasaportların en büyüğünün son yedi yılın beşinde zirvede yer alan Singapur olduğu ortaya çıktı.

Henley Pasaport Endeksi, ülkeleri pasaportlarıyla gidebileceğiniz 'vizesiz destinasyonların' sayısına göre sıralıyor ve Singapur'un 193 ülkeyle diğerlerinin çok üzerinde bir konumda olduğu anlamına geliyor.

İkinci sıradaki Güney Kore'nin üç puan üstünde yer alırken, Japonya 189 puanla üçüncü sırada yer alıyor, ancak İngiliz pasaportu için bu pek etkileyici bir performans değil .

Bundan sadece 10 yıl önce İngiltere, Henley Pasaport Endeksi'nin zirvesindeydi ve üç yıldır ilk sırada yer alıyordu.

Ancak son on yılda İngiliz pasaportunun gücü, geçen yıl dördüncü sıraya gerilemeden önce lig tablosunda istikrarlı bir şekilde geriledi, ancak şimdi 2006'da sıralamaların başlamasından bu yana en düşük noktaya geriledik.

Şu anda 184 puanla Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte sekizinci sıradayız, ancak daha da gerileyenler var, bu yüzden en azından başka bir pasaporta tepeden bakabiliriz.

Bunlardan biri de 2006'da ligin zirvesinde başlayan ancak 2014'te İngiltere ile birlikte zirveye yerleşen ABD'ydi .

İngiltere gibi onlar da son on yılda istikrarlı bir düşüş yaşadılar, geçen yıl ligde yedinci sırada yer alıyorlardı.

Eğer daha da kötüleşebileceğini düşünüyorsanız, Mick McCarthy'nin kehanet dolu sözleriyle: "Daha da kötüleşebilir."

Geçtiğimiz yıla göre beş sıra gerileyen takım, 180 puanla Malezya ile birlikte 12. sırada yer alıyor.

Hala dünyanın en güçlü pasaportlarından biri, ancak sıralama 19 yıl önce başladığında zirvedeydiler ve şimdi onlarınkine eşit veya daha güçlü pasaportlara sahip 37 ülke var.

Bu arada, puan tablosunun diğer ucunda, sadece 24 puanla Afganistan son sırada yer alırken, Suriye 26 puanla hemen onların üstünde yer alıyor ve Irak da 29 puanla sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Bir zamanlar, özellikle 2013-2015 yılları arasında, İngiliz pasaportu dünya pasaport sıralamasında zirvede yer alıyordu ancak artık durum böyle değil.

Bu durum, İngilizlerin yurtdışındaki popüler yerlere seyahat etmesinde büyük bir engel oluşturmasa da , dünyanın dört bir yanındaki birçok vatandaşın ülkeden ülkeye daha özgürce hareket etme ayrıcalığından yararlandığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere dördüncü sırada yer alıyordu ancak Henley Pasaport Endeksi'ne göre durum artık böyle değil.

Dünya pasaportlarının resmi sıralaması olarak bilinen bu sıralama, ülkeleri, vatandaşlarının vizesiz gidebilecekleri uluslararası destinasyon sayısına göre sıralıyor.

Ne yazık ki İngiltere, 2025 başında beşinci sıraya geriledikten sonra altıncı sıraya geriledi. İngilizler 191 destinasyona uçma lüksüne sahipken, bu sayı artık 186'da.

Avusturya, Yunanistan ve İrlanda gibi ülkelerin gerisinde kaldılar - peki zirvede kim oturuyor?

Toplam 193 ülkeye vizesiz giriş imkânı sunan Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, üst üste ikinci kez en iyi pasaporta sahip ülke oldu.

Son beş yılın dördünde bu konuma sahip olan ülke, bu unvanı Japonya ile birden fazla kez paylaştı. Japonya ise 190 vizesiz destinasyonla Güney Kore ile birlikte ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sırayı ise 189'ar destinasyonla Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve İspanya paylaşıyor.

Sıralamada yükselen ülkeler arasında Yeni Zelanda (altıncıdan dördüncüye) ve Birleşik Arap Emirlikleri (11.den sekizinciye) yer alıyor.

Ancak okyanusun öbür tarafına geçtiğimizde, ABD'nin son bir yılda dokuzuncu sıradan onuncu sıraya düştüğünü, 182 vizesiz destinasyona sahip İzlanda ve Litvanya ile birlikte onuncu sıraya gerilediğini görüyoruz .

2014 yılında listenin zirvesinde yer alan bu şirketler, sıralamada kademeli bir düşüşe işaret ediyordu.

İNGİLTERE VE ABD'DE SIRALAMALARDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Henley Global yatırım şirketi tarafından 2005 yılında başlatılan Henley Pasaport Endeksi, dünyadaki 199 pasaportu sıralıyor.

Bunu, seyahat kısıtlama bilgilerini kullanan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini kullanarak yapıyor.

Tablo, özel olarak düzenlenmiş diplomatik ve acil durum belgeleri esas alınarak değil, umuma mahsus pasaportlar esas alınarak oluşturulmuştur.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 PASAPORTU

1. Singapur - 193 vizesiz destinasyon

2. Japonya, Güney Kore - 190 vizesiz destinasyon

3. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya - 189 vizesiz destinasyon

4. Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç - 188 vizesiz destinasyon

5. Yunanistan, Yeni Zelanda, İsviçre - 187 vizesiz destinasyon

6. Birleşik Krallık - 186 vizesiz destinasyon

7. Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya - 185 vizesiz destinasyon

8. Kanada, Estonya, BAE - 184 vizesiz destinasyon

9. Hırvatistan, Letonya, Slovakya, Slovenya - 183 vizesiz destinasyon

10. İzlanda, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri - 182 vizesiz destinasyon