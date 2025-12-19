Belediye Başkanı'ndan usta oyuncu Zihni Göktay’a ziyaret
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Zihni Göktay’ı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, sanatın kuşaklar arası bağ kuran gücü vurgulandı.
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, usta sanatçı Zihni Göktay’ı kaldığı huzurevinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Köymen, Zihni Göktay’ın devam eden tiyatro çalışmaları hakkında bilgi aldı.
80 yaşında hala çekici. Tarkan filmindeki güzel kadındı
Sanat yaşamı boyunca iz bırakan yapımlara imza atan Göktay’la sohbet eden Köymen, ustaya duyulan saygı ve vefanın önemine dikkat çekti. Usta oyuncu, ziyareti için Maltepe Belediye Başkanı Köymen’e teşekkür etti.
HUZUREVİ SAKİNLERİYLE DE BİR ARAYA GELDİ
Ziyaret kapsamında huzurevini gezen Başkan Köymen, burada kalan diğer konuklarla da bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Köymen, taleplerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı