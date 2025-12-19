Yapay zekâ insanlar kadar su tüketiyor

Yapay zekâdaki patlama nedeniyle veri merkezlerinin sayısı hiç olmadığı kadar artıyor. Bu tesislerin tamamı suya ihtiyaç duyuyor ve son verilere göre, Dünya üzerindeki tüm insanların içtiği su kadar su tüketiyorlar.

Ancak iki noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Birincisi, tüm veri merkezlerinden değil, yalnızca yapay zekâya sahip veri merkezlerinden bahsediyoruz.

İkinci olarak, su konusunda sadece şişelenmiş su tüketiminden bahsediyoruz. Ancak rakamlar yine de devasa: çeşitli tahminlere göre, bu yıl için 312,5 ile 764,6 milyar litre arasında bir tüketim öngörülüyor.

Elektrik de bir sorun teşkil ediyor; tüketim 23 GW'a ulaşıyor ki bu, geçen yıl kullanılan tüm Bitcoin madencilik altyapısının tüketiminden daha fazla.

Bu şaşırtıcı istatistik, Amsterdam Çevre Araştırma Enstitüsü'nden Alex de Vries-Gao'nun yaptığı ve The Verge'ün bir yayınında alıntılanan bir çalışmanın parçası olarak yayımlandı.

De Vries-Gao bu rakamları elde etmek için analist tahminlerini kullanıyor ve bunları yapay zeka şirketlerinin finansal sonuçlarına ilişkin konferans görüşmesi verileri ve diğer kamuya açık bilgilerle karşılaştırıyor.

Araştırmacı, yapay zeka şirketleri tarafından kullanılan yapay zeka donanımının hacmini ve enerji tüketimini tahmin etti. Bu verilere dayanarak, yapay zeka sistemlerinin yılda 32,6 ila 79,7 milyon ton arasında karbondioksit ürettiğini tahmin etti.

Buna karşılık, Singapur'un 2022'deki sera gazı emisyonları sadece 53 milyon tondu.

Yeni veri merkezlerinin inşası halihazırda sıklıkla elektrik ve bazen de su kıtlığı nedeniyle sekteye uğramaktadır.

Aynı zamanda, çoğu veri merkezi son derece olumsuz sıcaklıklara sahip bölgelerde yer almaktadır; bu da soğutmayı zorlaştırır ve enerji verimliliğini düşürür.