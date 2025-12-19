Yapay zekâ insanlar kadar su tüketiyor

Yapay zekâ insanlar kadar su tüketiyor
Yayınlanma:
Yapay zekâ veri merkezlerinin su tüketimi, gezegendeki tüm insanların tükettiği şişelenmiş su miktarına eşdeğerdir. Yapay zekâ tesislerinin ihtiyaç duyduğu elektrik de giderek büyüyen bir sorundur.

Yapay zekâdaki patlama nedeniyle veri merkezlerinin sayısı hiç olmadığı kadar artıyor. Bu tesislerin tamamı suya ihtiyaç duyuyor ve son verilere göre, Dünya üzerindeki tüm insanların içtiği su kadar su tüketiyorlar.

  • Ancak iki noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Birincisi, tüm veri merkezlerinden değil, yalnızca yapay zekâya sahip veri merkezlerinden bahsediyoruz.
  • İkinci olarak, su konusunda sadece şişelenmiş su tüketiminden bahsediyoruz. Ancak rakamlar yine de devasa: çeşitli tahminlere göre, bu yıl için 312,5 ile 764,6 milyar litre arasında bir tüketim öngörülüyor.

Elektrik de bir sorun teşkil ediyor; tüketim 23 GW'a ulaşıyor ki bu, geçen yıl kullanılan tüm Bitcoin madencilik altyapısının tüketiminden daha fazla.

yapay-zeka-e-posta-yazmak-icin-1-sise-su-tuketiyor-h1727257440-179a70.webp

Bu şaşırtıcı istatistik, Amsterdam Çevre Araştırma Enstitüsü'nden Alex de Vries-Gao'nun yaptığı ve The Verge'ün bir yayınında alıntılanan bir çalışmanın parçası olarak yayımlandı.

De Vries-Gao bu rakamları elde etmek için analist tahminlerini kullanıyor ve bunları yapay zeka şirketlerinin finansal sonuçlarına ilişkin konferans görüşmesi verileri ve diğer kamuya açık bilgilerle karşılaştırıyor.

Araştırmacı, yapay zeka şirketleri tarafından kullanılan yapay zeka donanımının hacmini ve enerji tüketimini tahmin etti. Bu verilere dayanarak, yapay zeka sistemlerinin yılda 32,6 ila 79,7 milyon ton arasında karbondioksit ürettiğini tahmin etti.

5e905fd29a5047ad7a05eb71ecbf380e-1713785547561.jpg

Buna karşılık, Singapur'un 2022'deki sera gazı emisyonları sadece 53 milyon tondu.

Yeni veri merkezlerinin inşası halihazırda sıklıkla elektrik ve bazen de su kıtlığı nedeniyle sekteye uğramaktadır.

Aynı zamanda, çoğu veri merkezi son derece olumsuz sıcaklıklara sahip bölgelerde yer almaktadır; bu da soğutmayı zorlaştırır ve enerji verimliliğini düşürür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Yaşam
MHRS'nin 2025 verileri belli oldu! Randevu sayıları dudak uçuklattı
MHRS'nin 2025 verileri belli oldu! Randevu sayıları dudak uçuklattı
Soruları yanıtlamaktan sıkılan AI, 2026’da patron oluyor
Soruları yanıtlamaktan sıkılan AI, 2026’da patron oluyor