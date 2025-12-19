MHRS'nin 2025 verileri belli oldu! Randevu sayıları dudak uçuklattı

MHRS, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimliklerinden muayene randevusu alınabilmesi amacıyla hayata geçirildi. Sistem, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri’de pilot olarak başladı ve 2012’den itibaren tüm ülkede kullanılmaya başlandı. Bugüne kadar sisteme randevu talebi oluşturma, hatırlatma, çocuklar için randevu alma, hastane konumunu gösterme, en yakın sağlık kuruluşunu bulma, navigasyon, favori hekim ve poliklinik listesi oluşturma, doktora not yazma, iptal edilen randevuyu geri alma, randevu değiştirme ve barkod uygulaması gibi birçok özellik eklendi.

388.9 MİLYON RANDEVU VERİLDİ

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, MHRS’nin 2025 yılında sağlık hizmet sunumundaki kullanım alanının genişletildiğini belirtti. Sezer, "Cihaz randevuları (MR, BT, ultrason) ile ameliyat randevularının sistem tarafından sağlık tesislerince verilebilir, izlenebilir ve yönetilebilir olması sağlandı. Bu yılsa vatandaşlarımıza MHRS üzerinden 388 milyon 95 bin 539 randevu verdik. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyon civarında oldu" dedi.

MHRS’YE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

MHRS’ye erişim yollarını aktaran Sezer, "MHRS’ye ALO 182 Çağrı Merkezi, 'www.mhrs.gov.tr', MHRS ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevu alınabiliyor. e-Devlet de kişileri uygulamaya yönlendirebiliyor. Vatandaşlarımıza özellikle MHRS mobil uygulamasını indirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu uygulama üzerinden randevularını kolay, güvenli ve takip edilebilir şekilde oluşturabilirler. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir" dedi.

YÜZDE 23'LÜK ARTIŞ

MHRS üzerinden verilen randevu sayısındaki artışı da paylaşan Sezer, "Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran aksaklıklar, MHRS'nin de yer aldığı köklü dijital dönüşümle takip edilebilmiş ve çözüme kavuşmuştur. MHRS yapısal problemleri ortadan kaldırarak, vatandaşların kendi zamanlarını planlayabilmesini ve hastanede geçirecekleri süreyi asgari düzeye indirmesini sağlamıştır. Türkiye genelinde MHRS üzerinden 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 257 milyon 430 bin 535, 2024 yılının ilk 11 ayında 316 milyon 326 bin 831 ve 2025 yılının ilk 11 ayında ise 377 milyon 213 bin 782 randevu oluşturuldu" dedi.

Sezer, 2024 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 23, 2025 yılının ilk 11 ayında oluşturulan randevu sayısının da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 oranında fazla olduğunu belirterek, "Bu veriler doğrultusunda MHRS üzerinden verilen randevu sayılarında artış olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı.