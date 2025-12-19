Milyoner olacaktı sistem çöktü:

Brüksel'de yaşayan bu kişi milyoner olabilirdi, ancak beklenmedik bir olay nedeniyle büyük ikramiye elinden kaçtı. Aslında, bilgisayar hatası olmasaydı, şimdi 3 milyon euro gibi hatırı sayılır bir miktarın şanslı sahibi olacaktı. Bunun yerine, hakkını almak için mücadele ediyor. Bir yıl önce, her zamanki gibi, rastgele seçim yöntemini kullanarak bir Lotto bileti doldurdu. Verdiği demeçte, "Sık sık oynarım, ama çok az miktarda, ayda 100 euro oynarım" dedi .

Ancak Yves, "Tam olarak saat 19:07'de ödeme butonuna tıkladım. O anda geri dönüş yoktu, en azından geçmişte yoktu. Ve ekranım donmaya başladı," diye hatırlıyor. Bir bilgisayar arızasıydı. "Ulusal Piyango web sitesi şu anda bakımda ve çok yakında tekrar kullanıma açılacak. Sizi tekrar görmeyi dört gözle bekliyoruz," mesajı görünüyordu.

Sorun şuydu: Çekiliş yapıldığında herkes şaşkına döndü. Yves'in altı kazanan numarası da doğruydu. Ancak bir bilgisayar hatası nedeniyle, katılımı onaylanmadı; sanki hiç oynamamış gibiydi. Brüksel'de yaşayan Yves tamamen şaşkına dönmüştü: "Oynadım, final aşamalarına kadar gittim. Sorumlu olan hataydı, ben değil. Ben üzerime düşeni yaptım," dedi.

Ancak, Milli Piyango'nun şart ve koşulları açık: Doğrulama tamamlanana kadar hiçbir giriş kaydedilmez. Piyango sözcüsü Jérémie Demeyer, şunları açıklıyor: "Sepetinizi dolduruyorsunuz ve son dakikada kasaya geliyorsunuz. O anda bir bilgisayar sorunu oluyor, satın alma işleminizi tamamlayamazsınız. Satın aldıklarınızı iade edip eli boş ayrılıyorsunuz. Bu neredeyse aynı şey."

Piyango yetkilileri son dakikaya kadar beklememeyi ve oynadıktan sonra her zaman onay e-postası kontrol etmeyi tavsiye etse de, Yves bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Kendisine 50.000 €'luk bir uzlaşma teklif edildi ancak bunu hemen reddetti ve 3 milyon €'luk tam miktarı geri almak için yasal işlem başlatmayı düşünüyor. Hayatını değiştirebilecek bir meblağ.