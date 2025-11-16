DEM Partili Temelli'den süreç açıklaması: "Çıkarılması planlanan 'özel yasa' herkesi kapsamalı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Rudaw TV'ye konuştu. Devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, sürecin merkezinde bulunan 'özel yasa'nın yalnızca dağdaki militanları değil, PKK davalarında yargılanan herkesi kapsaması gerektiğini savundu.

Süreçte kritik bir aşamaya gelindiği belirten Temelli, İmrallı'ya yapılacak olan ziyaretten sonra yasal düzenlemeler için Meclis'in sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Temelli, Selahattin Demirtaş'ın da derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi.

Çıkarılması planlanan yasaya ilişkin konuşan Temelli, yapılacak olan düzenlemenin daha geniş bir çerçeveyi kapsaması gerektiğini, sadece silah bırakma ile sınırlı kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.

"PKK DAVASINDAN YARGILANMIŞ HERKESİ KAPSAMAK ZORUNDA"

Temelli, "PKK'nin kendisini feshetmesine bağlı olarak bu dava, yani PKK davasından yargılanmış herkesi kapsamak zorunda. Çünkü örgüt kendini feshetmiş. Doğalında bu dava kapsamında, PKK davaları kapsamında yargı almış herkesi kapsaması bekleniyor ve bizim yaklaşımımız bu yönde. Yaklaşımımız, PKK yargılamalarına konu olmuş, Avrupa'daki ve cezaevindeki herkesin bu yasadan yararlanması yönündedir. Yasanın nihai çerçevesi İmralı'daki müzakerelere bağlı olarak şekillenecektir” ifadelerini kullandı.

"AKP VE MHP KONUYA OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Komisyonun Salı günü toplanacağını belirten Temelli, bu toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın dinleneceğini söyledi ve sonrasında adaya gitme konusunda bir karar alınmasını beklediklerini belirtti.

AKP ve MHP'nin bu konuya olumlu yaklaştığını belirten Temelli, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ardından basına yansıyanların da bu yönde olduğunu söyledi.

"HUKUKİ DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ HALE GELDİ"

Süreçte artık silah bırakma meselesinin ötesine geçildiğini ve hukuki düzenlemelerin öncelikli hale geldiğini belirten Temelli, şöyle devam etti:

"26 Ekim'de bir geri çekilme adımıyla önemli bir yol katedildi. Eksik olan kısım hukuka dair olan kısımlar" diyen Temelli, bakanlar ve MİT Başkanı'nın komisyona vereceği bilgilerden ve İmralı ziyareti kararından sonra sürecin "hukuki güvence, hukuki altyapı ve gerekli yasal düzenlemeler" ekseninde ilerleyeceğini söyledi. PKK'nin kendini feshettiğini hatırlatan Temelli, "Bundan sonra iş devlete ve hükümete düşüyor. Geldiğimiz aşama ikinci aşamaya geçiştir. Artık Meclis'in sorumluluk alma zamanıdır"

"HAZIRLIK YAPILMAMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Temelli, parti olarak beklentilerinin "özel yasa" ve "infaz düzenlemesi" gibi adımların 31 Aralık'a kadar hayata geçirilmesi olduğunu söyleyerek konuya ilişkin herhangi bir hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle sürecin gecikeceğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Temelli, "Komisyonun salı gününden sonra bir rapor için 15 günlük süreden bahsediliyor. Raporların tamamlanıp Meclis’e gelmesi ve yasalaşması vakit alacak. Yılbaşından sonraya kalabilir. Umarım çok da gecikmez." dedi.