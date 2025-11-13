Ertelenen komisyonun toplanma tarihi belli oldu

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü toplanacak. Komisyonun bu 17. toplantısında, ülkenin güvenlik ve istihbarat konularında en yetkili üç ismi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın birer sunum yapacağı belirtildi.

TOPLANTI TBMM TÖREN SALONU'NDA GERÇEKLEŞECEK

Komisyon toplantısının yeri ve saati de netleşti. Yapılan açıklamada, toplantının 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacağı ve TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıya, komisyonun da başkanı olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.