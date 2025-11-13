Ertelenen komisyonun toplanma tarihi belli oldu

Ertelenen komisyonun toplanma tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısının yeni tarihi açıklandı.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü toplanacak. Komisyonun bu 17. toplantısında, ülkenin güvenlik ve istihbarat konularında en yetkili üç ismi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın birer sunum yapacağı belirtildi.

TOPLANTI TBMM TÖREN SALONU'NDA GERÇEKLEŞECEK

Komisyon toplantısının yeri ve saati de netleşti. Yapılan açıklamada, toplantının 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacağı ve TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıya, komisyonun da başkanı olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! "Anneme sarkıntılık yaptı"
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri
İstanbul'da 84 noktada değişti: İşte yeni hız limitleri