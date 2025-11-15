Komisyon ile görüşürse Öcalan'ın ilk anlatacağı konuyu Pervin Buldan açıkladı

DEM Partili İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın feshiyle sonuçlanabilecek İmralı Süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sürecin önemli bir ayağını oluşturacak TBMM Komisyonu’nun henüz yasal düzenleme taslağı aşamasına gelmediğini belirten Buldan, “En kısa zamanda adaya gitmelidir” diyerek heyetin İmralı Cezaevi’nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la görüşmesi gerektiğini söyledi.

Buldan, çözüm sürecinde Öcalan’ın rolünün kritik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Meselenin baş müzakerecisinin koşullarını ve şartlarını değerlendirmek gerekiyor. Bu koşulların iyileşmesi lazım. Sayın Öcalan toplumun birçok kesimiyle görüşmek, farklı çevrelerle diyaloğa geçmek istiyor.”

PKK'YI NEDEN KURDUĞUNU ANLATMAK İSTİYORMUŞ

yeniyasamgazetesi'nin haberine göre; Öcalan’ın çözüm sürecine dair açıklık getirmek istediğini söyleyen Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Öcalan ‘Ben PKK’yi, 50 yıllık bir hareketi, bir örgütü neden sonlandırdım? PKK’yi kurarken amacımız neydi, şimdi hangi amaçtayız?’ gibi sorulara açıklık getirmek istiyor. Bütün bunları toplumun farklı kesimleriyle konuşmak, anlatmak ve onların görüşlerini de dinlemek istiyor. “Biz Sayın Öcalan’ın ne konuşacağını çok bilemeyiz. Ama nereden başlayacağını az çok biliyoruz, çünkü bunu başından beri söylüyor. Ben PKK’yi niye kurdum? İşte ‘son isyan’ dediğimiz PKK’nin son isyanının ortaya çıkış sebepleri… Bütün bunları değerlendiriyor, ortaya koyuyor. Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. Onların görüşlerini, düşüncelerini almak istiyor, öğrenmek istiyor.”

Buldan, sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Bundan sonra atılacak herhangi bir adımda da Sayın Öcalan’ın rolü ve misyonu yine çok önemli olacak. Sayın Öcalan süreci değerlendirirken; bu adımları çok kıymetli ve önemli buluyor ve sürece katkı sağlayacağını biliyor. Ama tabii ki provokasyonlara karşı sadece bunlar değil, her türlü önlem alınmalıdır. Çünkü çok hassas yürütülmesi gereken bir süreçtir. Ciddiyetle ele alınması gereken bir süreçtir.”



Hukuksal düzenlemelere dair de konuşan Buldan, Öcalan’ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Bütüncül hukuk derken kapsamlı hukuksal düzenlemeler bütününden bahsediliyor. Kürtlerin hukuk içine alınması ve demokratik entegrasyon ile özgürlük yasalarının çıkarılması bütüncül hukukun temel unsurlarındandır. Ayrıca Sayın Öcalan şunları ifade etti; istenmeyen veya yerine getirilmeyen hukuk dışı uygulamalar var; özellikle cezaevlerinde çok sayıda hak ihlali yaşanıyor. Ancak bu sorunu sadece cezaevleriyle sınırlı görmek doğru değil. Toplumun tüm kesimleri bir şekilde hukuksuzluk, haksızlık ve şiddete maruz kalıyor. Sayın Öcalan’a göre, bu sorunlara çözüm yalnızca yeni bir yasa çıkarmakla değil, idari kararlarla da birçok sorun çözülebilir ve bunu anlatmaya çalışıyor.”



Komisyonun yasal düzenlemeler konusundaki rolüne değinen Buldan, süreci şöyle değerlendirdi:

“Sayın Öcalan bütüncül hukuk derken aslında bunu kastediyor. Şimdiye kadar yapılmayan, şimdiye kadar öngörülmeyen, şimdiye kadar dikkate alınmayan bütün meselelerde, hiç yasalara gerek kalmadan bile bütün bunlarda iyileştirme, iyileşme olabilir. Ama eğer bu meseleye bir çözüm ya da siyasal anlamda bir zemin hazırlamak gerekiyorsa o zaman bu meselede bir yasanın da olması gerekiyor. Tabii ki komisyonun yasayı çıkarma yetkisi yok. Raporunu hazırlar ve temel ilkeleri belirler. Orada bütün düzenlemeler yapılır ve daha sonra Meclis Genel Kurul’a gelir, kanunlaşır. Şimdi bu aşamaya henüz gelmedik; komisyon hâlâ bu aşamada değil. Ancak yasal bir düzenlemeye olan ihtiyaç zaruri. Çok büyük bir ihtiyaç. Bu yasalar çıktığında, adımlar daha hızlı atılabilecek.”

"ON BİNLERCE KHK'LI VAR GÖRMEZDEN GELEBİLİR MİYİZ?"

Yasanın yalnızca terör örgütü PKK’yı ilgilendirmediğini hatırlatan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Yüz yıllık bir meselenin çözümünün kendine özgü yöntem ve çerçeveleri olabilir. Öte yandan bugün cezaevlerinde binlerce haksız ve hukuksuz şekilde yatan insanlar var. Bakın, telefonlarımıza günde yüzlerce ‘kader mahkumu’ denilen, dediğimiz insanlardan mesajlar geliyor. Toplumun ve farklı siyasi kesimlerden birçok kesim haklı olarak adalet talep ediyor. On binlerce KHK’li var. Bunu görmezden gelebilir miyiz? Diyelim ki 11’inci Yargı Paketi. Bu yargı paketinin içine haksız, hukuksuz, cezaevinde olan binlerce insanı koyabilirsiniz. Bu, vicdanen, siyaseten, insani olarak da bir gerekliliktir.”

Sürecin siyasi anlamda yaratacağı etkiler konusunda ise Buldan şunları söyledi: