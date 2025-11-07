DEM Partili Cengiz Çandar: Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

DEM Partili Cengiz Çandar: Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir
Yayınlanma:
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, AİHM'nin Demirtaş için verdiği kesin kararının ardından tahliyesi beklenen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde olabilir. Bu konuda iyimser olmakta yarar var" ifadelerini kullandı.

Bundan 9 sene önce Figen Yüksekdağ ile beraber tutuklanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM nihai ve kesin kararını verdi. Demirtaş'ın derhal tahliyesi kararının ardından gözler Türkiye'deki mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

BAHÇELİ, ERDOĞAN VE TUNÇ'TAN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında Bahçeli'nin "Hayırlı olacaktır" açıklamasına Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" dedi. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM'in kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söylemişti.

"SAATLER İÇİNDE TAHLİYE OLABİLİR"

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, Spot Basın Kooperatifi adlı YouTube kanalında gazeteci İrfan Aktan'a konuk oldu. Demirtaş'ın tahliyesi hakkında konuşan Çandar, önümüzdeki günler; belki de saatler içerisinde Demirtaş'ın tahliye edilebileceğini ifade ederek, "Demirtaş'ın tahliyesi konusunda benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir durum olduğunun kanısında değilim- bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde" şeklinde konuştu. Cengiz Çandar'ın konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanı'nın ettiği 'yargı devleti' sözünü bazı AK Partili meslektaşlarla da yarı şakayla konuştum. 'Türkiye bir hukuk devleti' diye tercüme etmek daha doğru olur dedim. 'İstiklal Mahkemeleri de yargıydı, Yassıada Mahkemeleri de yargıydı' dedim. Türkiye'de yargının çok iç açıcı bir görüntüsü ve performansı yok, hele dün bazı gazeteci meslektaşlarımıza yönelen nezaret işlemlerini düşününce, 'yargı' denilince 'hukuk yerine gelecek' gibi bir algı uyanmıyor.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerini 'Türkiye hukuk devletidir' diye tercüme edersek, Demirtaş'ın durumu teknik olarak şu anda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne AİHM kararının uygulanması kanalı olarak söylenmiş bir söz gibi.

AİHM'in kararı, AİHS'in 18. maddesine atıfla alınmış. Dolayısıyla bütün davayı ortadan kaldıran bir durum. Yapılacak şey bu kararın uygulanması ve tahliyenin sağlanması. Kararın uygulanmasının aracı olarak da bu kararın söz konusu mahkemeye gelmesi ve oradan uygulama alanı bulması anlamında...

Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
