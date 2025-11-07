DEM Partili Cengiz Çandar: Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

Bundan 9 sene önce Figen Yüksekdağ ile beraber tutuklanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM nihai ve kesin kararını verdi. Demirtaş'ın derhal tahliyesi kararının ardından gözler Türkiye'deki mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında Bahçeli'nin "Hayırlı olacaktır" açıklamasına Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" dedi. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM'in kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söylemişti.

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, Spot Basın Kooperatifi adlı YouTube kanalında gazeteci İrfan Aktan'a konuk oldu. Demirtaş'ın tahliyesi hakkında konuşan Çandar, önümüzdeki günler; belki de saatler içerisinde Demirtaş'ın tahliye edilebileceğini ifade ederek, "Demirtaş'ın tahliyesi konusunda benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir durum olduğunun kanısında değilim- bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde" şeklinde konuştu. Cengiz Çandar'ın konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanı'nın ettiği 'yargı devleti' sözünü bazı AK Partili meslektaşlarla da yarı şakayla konuştum. 'Türkiye bir hukuk devleti' diye tercüme etmek daha doğru olur dedim. 'İstiklal Mahkemeleri de yargıydı, Yassıada Mahkemeleri de yargıydı' dedim. Türkiye'de yargının çok iç açıcı bir görüntüsü ve performansı yok, hele dün bazı gazeteci meslektaşlarımıza yönelen nezaret işlemlerini düşününce, 'yargı' denilince 'hukuk yerine gelecek' gibi bir algı uyanmıyor.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerini 'Türkiye hukuk devletidir' diye tercüme edersek, Demirtaş'ın durumu teknik olarak şu anda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne AİHM kararının uygulanması kanalı olarak söylenmiş bir söz gibi.

AİHM'in kararı, AİHS'in 18. maddesine atıfla alınmış. Dolayısıyla bütün davayı ortadan kaldıran bir durum. Yapılacak şey bu kararın uygulanması ve tahliyenin sağlanması. Kararın uygulanmasının aracı olarak da bu kararın söz konusu mahkemeye gelmesi ve oradan uygulama alanı bulması anlamında...

Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var."