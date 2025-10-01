DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın kaleme aldığı "AKP’de yargı paketi zirvesi" başlıklı yazısına göre, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı gibi isimlerin katıldığı toplantıda, 11. Yargı Paketi enine boyuna tartışıldı.

Toplantıdaki genel eğilimin, paketin ağırlıklı olarak "yargının hızlandırılması" üzerine kurulması yönünde olduğu ifade edildi. Paketin bu haliyle adalet sistemindeki sorunlara "yeni yama yapma" amacı taşıdığı ve bütüncül bir çözümden uzak olduğu yorumu yapılıyor. Mevcut haliyle paketin; bilişim ve dolandırıcılık suçlarında ceza artışı, sanal kumar, suça sürüklenen çocuklar ve kutlamalarda silah kullanmaya yönelik yeni hükümler gibi maddeler içerdiği belirtiliyor.

PAKET "TALİMATA GÖRE" ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİR

Babacan, paketin bugünkü halinin kimseyi yanıltmaması gerektiği vurgulayarak içinde şu an için kamuoyunda beklenen bir af düzenlemesi veya "umut hakkı" gibi hükümlerin bulunmadığı, ancak bunların siyasi kararlarla hızla eklenebileceği ifade etti. Babaca, çalışmanın içinde yer alan AKP'li kaynakların, "Gelecek talimata göre şekil değiştirebilir. Bunu sağlayacak iz maddeleri var" bilgisini paylaştığı aktarırken be durumun 10. Yargı Paketi'nde olduğu gibi, "Siyasi iklim uygun değil" denilerek bazı maddelerin son anda ayıklanabileceği veya eklenebileceği ihtimalini güçlendirdiğini yazdı.

DEM PARTİ SÜRECİN YAVAŞLIĞINDAN RAHATSIZ

Babacan yazısından DEM Partili siyasetçilerin, "açılım" süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin yavaş ilerlemesinden duyduğu rahatsızlığa da dikkat çekti. DEM'li isimlerin sık sık AKP'li siyasetçi ve bürokratları arayarak "Açılımla ilgili yasa çalışmaları ne zaman başlayacak?" diye sorduğu belirten Babacan, ayrıca Adalet Bakanlığı'na verilen mahkum dosyalarının da beklenen hızda sonuçlandırılmamasından şikayetçi oldukları ifade etti.

Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, "Artık komisyon dinlemeleri bırakmalı, yasa çıkarmalı. Bu treni kaçırırsak tekrar 100 yıl önceki kaosu, krizi bu topluma yaşatmak durumunda kalabileceğiz" sözleriyle bu rahatsızlığı dile getirdiğini hatırlattı.

SÜREÇ ÇOK BİLEŞENLİ

Yazısında, yargı paketi ve açılım sürecinin seyrinin sadece Adalet Bakanlığı veya AKP genel merkeziyle ilgili olmadığı vurgulayan Babacan, sürecin geleceğinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, MİT raporları ve MHP'nin alacağı pozisyon gibi çok sayıda iç ve dış dinamikle bağlantılı olduğunu belirtti.