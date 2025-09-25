DEM Parti'den kritik süreç açıklaması: İkinci aşamaya geçiyoruz

TBMM’de 5 Ağustos 2025’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 12’nci kez toplandı. Toplantının ardından DEM Parti Komisyon Üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek ortak bir açıklama yaparak sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

"SADECE GÜVENLİK POLİTİKALARIYLA KALICI BARIŞ SAĞLANAMAZ"

DEM Parti milletvekilleri, Komisyon’un Kürt meselesinin çözümü açısından tarihi bir rol üstlendiğini vurguladı. Açıklamada, farklı kesimlerden alınan görüşlerin önemine işaret edilerek, “Sadece güvenlik politikalarıyla kalıcı barış sağlanamaz. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarından vazgeçilmesi, toplumsal güvenin inşa edilmesi, eşitliğin kurumsallaşması ve farklı kimliklerin barış içinde yaşayabilmesinin sağlanması gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

"SORUNUN KÖK NEDENLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI ZORUNLU"

Komisyon’un dinleme safhasında birçok kurum ve kişinin pozitif barışa işaret ettiğini belirten DEM Parti üyeleri, kalıcı çözüm için “sorunun kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasının” zorunlu olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Pozitif barış için “adaletin tesisi, toplumsal güvenin inşası, eşitliğin kurumsallaşması, farklı kimliklerin bir arada eşit olarak ve barış içinde yaşayabilme iradesinin net bir şekilde ortaya konulması” gerektiği; güven ortamının “karşılıklılık ilkesiyle sağlanabileceği”; sorunun sadece “silahlı hareket boyutuna sıkıştırılamayacağından” hareketle “kök nedenlerin ortadan kaldırılmasının” önemi; “sadece güvenlik politikalarıyla kalıcı barışın sağlanamayacağı”; “ret, inkar ve asimilasyon politikalarından vazgeçilmesi” gibi dinlemeler safhasında öne çıkan tespitleri çok kıymetli buluyoruz. Komisyonun bundan sonraki çalışmalarında, dinlemelerde öne çıkan bu önerilerden faydalanması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ÖCALAN’IN DİNLEMESİ BELİRLEYİCİ ÖNEMDEDİR"

Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesinin sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için “belirleyici önemde” olduğu vurgulandığı açıklamada, "Sorunu siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak kalıcı çözümün geliştirilmesi doğru olandır. Meselenin bölgesel ve küresel bir karakter kazandığının da bilinciyle, örgütsel, siyasal ve toplumsal karşılığı ve belirleyicilik düzeyi açık olan Sayın Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Gerçek çözüm, sorunu ismiyle çağırmaktan ve bulunduğumuz tarafa göre gerçeği eğip bükmeden hakikate göre düşünmekten, adım atmaktan geçmektedir. Komisyon’un Sayın Öcalan’ı dinlemesi, mevcut sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir" ifadeleri kullanıldı.

YENİ AŞAMADA NELER OLACAK?

Yeni yasama yılında Komisyon’un çalışmalarının ikinci aşamaya geçeceğini kaydeden DEM Parti, bu aşamanın “hukuk süreci” olacağını belirtti. Parti, Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, TCK ve CMK’de yapılması gereken değişiklikler; kayyum uygulamalarının son bulması; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim hakkı gibi başlıklarda öneriler sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yapılan açıklama bu şekilde:

"Meclis açılışıyla birlikte siyasal ve toplumsal aşama olarak nitelendirebileceğimiz birinci aşama, yerini hukuk aşaması olarak tarif ettiğimiz ikinci aşamaya bırakacaktır. Komisyon’un varlık gerekçesi, sürecin gerektirdiği yasa düzenlemelerine ilişkin tavsiyeler ve taslaklar oluşturmaktır. Partimizin ilgili kurullarının sürecin başından itibaren Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK’de ihtiyaç duyulan değişiklikler; başta kayyım düzenlemesi olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi; ayrımcılıkla mücadele düzenlemeleri ve anadilinde eğitim-öğrenim gibi başlıklarda hazırlığı bulunmaktadır. Yeni yasama yılının açılışıyla birlikte Komisyon’a üye veren partilerin ilgili başlıklarda somut öneriler sunması ve bu öneriler üzerinde ortaklaştırma hedefiyle çalışılması ikinci aşamanın en temel görevidir. Çünkü çatışma zemininin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasının en önemli adımlarından birisi de hukukun tesisi ve yasa önünde eşitliğin sağlanmasıdır."

DEM Parti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 17 Eylül 2025 tarihli kararında da Türkiye’de barış ve demokratik çözüm sürecine işaret edildiğini hatırlatarak, “Umut hakkı bağlamında sürecin gerektirdiği adımları atmak, Kürt sorununda adil ve demokratik çözümün en hayati gelişmelerinden biri olacaktır” dedi.