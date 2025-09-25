Yılmaz Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması! "Türkiye Yüzyılını Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz"

Yılmaz Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması! "Türkiye Yüzyılını Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz"
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini ima etti. Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu belirten Tunç, “milletin onayladığı sivil bir anayasa” çağrısı yaptı. Yeni anayasanın, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP İstanbul İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılları Buluşmaları” etkinliğinde konuştu. Tunç, gelecek seçimleri için iddialı mesajlar verdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi:

  • “Milletimiz bu eser siyaseti sayesinde AK Parti'den vazgeçmedi. İnşallah 2028 yaklaşırken yine vazgeçmeyecek. Yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek.”

Adalet Bakanı Tunç, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu söyleyip yeni bir toplumsal sözleşme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin darbe Anayasa'sı ile yönetilmemesi gerektiğini ifade eden Tunç, yeni Anayasa ile Türkiye Yüzyılını inşa edeceklerini ve bunu da Terörsüz Türkiye yani İmralı Süreci ile yapacaklarını açıkladı:

"BUNU TERÖRSÜ TÜRKİYE İLE YAPACAĞIZ"

  • "Anayasamızdaki bu darbe anayasasındaki vesaitçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük atılımlar, reformlar gerçekleştirildi.
  • Tabii ki biz bunlarla yetinmiyoruz. Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Bu ülkede artık Türkiye yüzyılına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil milletin temsilcileri tarafından hazırlan millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim diyoruz. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanırsa bu ülkemizin hayrına olur ve milletimize olan bu borcumuzu da ödemiş oluruz. Ve inşallah bunu tabii ki Türkiye yüzyılını inşa edebilmemiz için bunu terörsüz Türkiye ile yapacağız."

DEM Parti'den kritik süreç açıklaması! "CHP'ye operasyon tesadüf değil"DEM Parti'den kritik süreç açıklaması! "CHP'ye operasyon tesadüf değil"

AKP’nin 23 yıldır ayrımcılıkla mücadele ettiğini ifade eden Tunç, bu dönemdeki reformları şöyle özetledi:

  • “Etnik kökeni ne olursa olsun herkes için temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Olağanüstü hâli kaldırdık. Kürtçe yayınlar, seçmeli dersler, ana dilde savunma hakkı tanındı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Siyaset
Yılmaz Tunç: Millet Erdoğan'ın vekil olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdi
Yılmaz Tunç: Millet Erdoğan'ın vekil olamayacağını bile bile AKP'yi iktidara getirdi
Özgür Özel'den Meclis'e tezkere çağrısı! "Leventler Sumud'u korusun"
"Leventler Sumud'u korusun"