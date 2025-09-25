Yılmaz Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması! "Türkiye Yüzyılını Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP İstanbul İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılları Buluşmaları” etkinliğinde konuştu. Tunç, gelecek seçimleri için iddialı mesajlar verdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi:

“Milletimiz bu eser siyaseti sayesinde AK Parti'den vazgeçmedi. İnşallah 2028 yaklaşırken yine vazgeçmeyecek. Yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek.”

Adalet Bakanı Tunç, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu söyleyip yeni bir toplumsal sözleşme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin darbe Anayasa'sı ile yönetilmemesi gerektiğini ifade eden Tunç, yeni Anayasa ile Türkiye Yüzyılını inşa edeceklerini ve bunu da Terörsüz Türkiye yani İmralı Süreci ile yapacaklarını açıkladı:

"BUNU TERÖRSÜ TÜRKİYE İLE YAPACAĞIZ"

"Anayasamızdaki bu darbe anayasasındaki vesaitçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük atılımlar, reformlar gerçekleştirildi.

Tabii ki biz bunlarla yetinmiyoruz. Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Bu ülkede artık Türkiye yüzyılına başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil milletin temsilcileri tarafından hazırlan millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim diyoruz. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanırsa bu ülkemizin hayrına olur ve milletimize olan bu borcumuzu da ödemiş oluruz. Ve inşallah bunu tabii ki Türkiye yüzyılını inşa edebilmemiz için bunu terörsüz Türkiye ile yapacağız."

AKP’nin 23 yıldır ayrımcılıkla mücadele ettiğini ifade eden Tunç, bu dönemdeki reformları şöyle özetledi: