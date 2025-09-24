DEM Parti'den kritik süreç açıklaması! "CHP'ye operasyon tesadüf değil"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP’ye yönelik yargı kararlarını sert ifadelerle eleştirdi. Doğan, “Yine bir siyasi partiye mahkeme yoluyla müdahale, yine Cumhuriyet Halk Partisi ve kurultayıyla ilgili bir müdahale ile karşı karşıya kaldık. Yine mahkeme eliyle ne oluyor? Açıkça bir anayasal suç işleniyor” dedi.

Müdahalelerin sadece CHP’yi değil, Türkiye demokrasisini ilgilendirdiğini vurgulayan Doğan, “Bu bir CHP meselesi değil. Bu, Türkiye'nin demokrasi meselesi” ifadelerini kullandı. Doğan şunları ifade etti:

"Göz göre göre bir siyasi partiye müdahalede ısrar etmek, üstelik zaten uygulanmayan bir Anayasa'yı, darbe anayasasını dahi ihlal etmeyi göze almak, açıkça siyasi talimatla çalışmanın ifadesi olarak yansıyor kamuoyuna."

CHP’ye yönelik müdahalelerin, barış ve demokratik toplumun konuşulduğu bir dönemde artmasının "tesadüf olmadığını" belirten Doğan, bu adımların süreci hedef aldığını savundu:

"Biz CHP'ye yönelik bu operasyonun, bu uygulamaların, barışçıl ve demokratik toplumu konuştuğumuz bir dönemde bu kadar çok arttırılmasının, bu kadar çok tırmandırılmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Doğrudan sürece gölge düşürücü, süreçle ilgili gelişmeleri hedef alan yaklaşımlar olarak değerlendiriyoruz."

İmralı Süreci'ne değinen Doğan, süreç karşıtı 'tehlikeli bir senaryonun' oynandığını ifade etti:

"En çok önemsediğimiz şey, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin toplumsal ayağının güçlü bir şekilde inşa edilmesi ve bunun güçlendirilmesi. Bunun için şeffaflığı çok önemsediğimizi söyledik. Ancak tüm bunlara rağmen sürecin toplumsallaşmasını hedefleyen antidemokratik uygulamalarda ısrar edenler, olsa olsa süreç karşıtları olabilir. Süreç karşıtlığı üzerinden toplumsallaşma inşa edilemez. Bu çok tehlikeli bir senaryo, bu çok tehlikeli bir oyun. Böyle oyunlar kuranları en başında buradan uyarmak durumundayız ve uyarıyoruz: Yapmayın! Bu tür oyunlardan medet umanlar da bilmeliler ki bu tür oyunlarla başarıya ulaşamazlar. Ve biz bu oyunları boşa çıkartabilecek deneyime de sahibiz."

Doğan, İmralı Süreci'nin istenilen hızda ilerlemediğini ifade etti:

"Orta Doğu'nun Kürt meselesi, Türkiye'nin Kürt meselesi ve artık uluslararası bir mesele olan Kürt meselesi son bir yıldır dikkatle takip ediliyor, yalnızca bizler tarafından değil. Hem Orta Doğu'daki gelişmeler açısından bakıldığında dikkatle izleniyor hem de dünyada ilgilileri dikkatle izliyorlar Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağını, nasıl bir misyon üstleneceğini, çünkü bunun bölgesel ve küresel etkileri var. Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyon çalışmaları devam ediyor, bunu süreç başlığından sonra değerlendireceğim ancak önce süreçle, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile başlamak istiyorum. Yaptığımız değerlendirmelerden süzülen bir bilgi olarak süreç istenilen hızda ilerlemiyor. Bu açıdan baktığımızda, bu monotonluk kamuoyunda kaygı yaratıyor, bunu görüyoruz. Mayıs ayında PKK kongresini topladı. Kongresini topladıktan sonra fesih kararını duyurdu. Fesih kararından sonra silahlarını temmuz ayında yakarak imha etti. Somut adımlar attı. Taleplerini ifade etti örgüt olarak. Öcalan'ın çağrısının stratejik bir çağrı olduğu, taktiksel bir çağrı olmadığı, bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiği defalarca bizim tarafımızdan da yine dile getirildi."

Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” çalışmalarını da değerlendiren Doğan, bazı açıklamaların aksine müdahale yaşandığını söyledi:

"Peki, bunlara karşılık neler oldu diye bakalım.Türkiye'de ezberleri bozan. 'Umut Hakkı'ndan tutalım da Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşma yapmasına kadar Türkiye'de ezberleri bozan açıklamalar oldu ve bunlar çok kıymetliydi. Çünkü söze bir alan açılmaya çalışılıyordu. Ancak sorunun derinliği, sorunun kökleri, sorunun nedenleri, sorunun tarihsel, sosyolojik, siyasal, ekonomik boyutları dolayısıyla yetersiz. Mesele bu. Komisyon, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak kuruldu. Yalnızca dinlemelerle yol alabilen bir süreç olamaz, olmamalı. Nitekim hem komisyon başkanı hem Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş bugün komisyonun toplantısı öncesi yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Şimdi kendileri açısından planladıklarından daha disiplinli bir süreç olduğunu ifade ediyor komisyon sürecinin, 'Kimsenin fikirlerine müdahale etmedik bu süreçte' diyor, 'konuştuklarına müdahale etmedik' burada DEM Parti olarak bir düzeltme yapmak isteriz, müdahale edildi. Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşmasına Meclis Komisyonu'nda müdahale edildi. Bu müdahale tarihe not düştü. Sorunun esas nedenlerinden biri budur. Ortak olarak söylenen hususlardan birisi, 'eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak' diyor. 'Şimdi eşik aşılmış olacak' diyor. Ümit ediyoruz ki bu eşik aşılır. Numan Kurtulmuş, diyor ki bundan sonra bir raporlama olacağını söylüyor ve aynı zamanda yasal birtakım düzenlemelerin ekim ayına yetiştirileceğini söylüyor. Geç kalmış bir açıklama ama değerli bir açıklama. Biz Meclis açılışında, Meclis'in barış mesaisi yapması gerektiğini düşünüyoru"

Doğan, süreçte terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın rolüne işaret ederek şöyle konuştu: