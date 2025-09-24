Süreç Öcalan'ın 'istediği çizgiden' çıkmış: Avukatları ortalığı karıştıran röportajı açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan süreç; DEM Partili İmralı heyetinin görüşmeleri, sembolik silah bırakma görüntüleri ve TBMM çatısı altında kurulan komisyonla devam etti.

"Terörsüz Türkiye" sloganı ile yürütülen süreç için kurulan komisyondan somut bir adım henüz çıkmazken İmralı'dan yorumlar gelmeye devam ediyor.

SÜREÇ ÖCALAN'IN 'İSTEDİĞİ ÇİZGİDEN' ÇIKMIŞ

Önceki gün Jınnews’e röportaj veren Öcalan'ın avukatı Raziye Öztürk, İmralı'daki görüşmesinde konuşulanları aktardı. Öcalan'ın siyasetin zayıf irade gösterdiği eleştirisi yaptığını aktaran Öztürk, "Esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğü, bunun kavgasının yapıldığı tespitinde bulundu" dedi.

Öztürk'ün aktardığı eleştiriler 'Öcalan DEM'i eleştirdi' yorumlarına neden olurken röportajın ilgili kısmında şunları söyledi:

"Sayın Öcalan, siyasi alanın süreci sahiplenme konusunda zayıf bir irade gösterdiği eleştirisini yaptı. Esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğü, bunun kavgasının yapıldığı tespitinde bulundu. Demokratik ulus çerçevesinde ortak bir yaşamda ve demokratik cumhuriyet projesinde ısrarcı olduğunu ve bunu uygulayabilecek teorik ve pratik güce sahip olduğunu yineledi. Siyasetin de buna uygun hareket ederek bu sürece denk düşecek biçimde inisiyatif alıp etkin bir rol almasının barışı inşa etmede çok önemli bir yeri olduğunu yineledi."

AVUKATLARI ORTALIĞI KARIŞTIRAN RÖPORTAJI AÇIKLADI

Öztürk'ün röportajının ardından Öztürk'ün bağlı bulunduğu Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Avukatları Öcalan’ın sözlerinin bağlamından koparıldığını, bu sözlerin tüm siyaset kurumuna olduğunu ifade ederken şunlar söylendi:

“Öcalan’ın siyasi alan olarak DEM Parti’yi kastettiği ve eleştirilerinin bu minvalde olduğu şeklindeki beyanlar doğruluğu yansıtmamaktadır. Anılan röportajda, çarpıtıldığının aksine Öcalan, 100 yıllık sorunun çözümünde gelinen aşamada siyaset kurumunun bir bütün olarak gereken ciddiyeti göstermediğini vurgulamaktadır.

Bu söylem, Türkiye siyasetinin geneline ilişkin olup aksettirildiği gibi DEM Parti’yle ilgili değildir. Anılan röportajın ilgili kısmının bağlamından koparılmasının sürece, barışa ve demokratik toplum inşasına hizmet etmeyeceği tartışmasızdır. Her kesimin bu hassasiyet ve ciddiyetle hareket etmesi temel beklentimizdir.”