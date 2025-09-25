Süreç komisyonunda Şara'yı örnek gösterdi: O da gelsin

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşma' çağrısı sonrası girişimleri ile başlayan İmralı sürecinde devam eden “Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu” toplantılarının 12. toplantısı düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen toplantıda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Araştırmaları Merkezi, Ankara Enstitüsü, Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve GENAR Araştırma yetkilileri konuştu.

DEM Partililerin 'komisyon Öcalan ile görüşsün' teklifinin ardından bir terör örgütü liderinin daha Ankara ile temas kurması teklifi geldi.

DEM'in Öcalan önerisine CHP'den yanıt geldi

"O DA GELSİN"

Cumhuriyet'in haberine göre; komisyonda konuşan Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun önce uzun süredir tartışma konusu olan “Türkiyelilik” kavramını kullandı sonra YPG/SDG terör örgütü lideri Mazlum Abdi’ye ilişkin teklifini sundu.

“Türkiyelilik” üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden Girasun “Araştırmalarımızda bulduğumuz en güçlü ve ilginç veri şu: Kürtler hem Türkiyelileşiyor hem de Kürtlük bilinci artıyor. Kürtler daha fazla kendilerini Türkiye’nin bir parçası olarak görüyorlar ama Kürt kimliği kültürü ve dili üzerinden Kürtlüğe de sahip çıkıyorlar” dedi.

Girasun ayrıca siyasetin Kürtlerdeki bu değişime uyum sağlaması gerektiğini savundu.

SÜREÇ KOMİSYONUNDA ŞARA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sürecin Suriye’deki gelişmelerden bağımsız olmadığını belirten Girasun, eski HTŞ lideri Golani şimdiki Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Ankara’ya geldiği gibi YPG/SDG terör örgütü lideri Mazlum Abdi’nin de Ankara’ya gelebilmesi gerektiğini savundu.

Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan Mazlum Abdi, PKK/KCK terör örgütü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

Yaptıkları sosyal araştırmalar sonucunda hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin de dikkat çeken bir veriye ulaştıklarını belirten Girasun; “Araştırmalarımıza göre Kürtlerin 3’te ikisinin süreçten beklediği ilk adım Demirtaş’ın serbest bırakılmasıdır. bu süreci Kürtler ve Türkler nezdinde toplumsallaştırabilecek en etkili aktör Demirtaş’ken onun hala içerde tutulması bir handikaptır” ifadelerini kullandı.

İMPARATORLUK ANAYASASI TEKLİFİ

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise yeni anayasa tartışmasına değinerek; “Türklük - Kürtlük tartışmalarının ötesinde, dünyanın dört biri yanından gelenleri kuşatacak bir imparatorluk anayasası” olması gerektiğini savunması dikkat çekti.

Değerlendirmelerin ardından kapanış konuşmasını yapan Kurtulmuş; gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nun açılacağını anımsatarak, bir sonraki toplantı izlencesinin oluşturulmasının ardından duyurulacağını bildirdi.

Kurtulmuş, komisyonda dinlenilecekler listesinin sonuna doğru gelindiğini ifade ederek, “Bundan sonra yeni teklifler olursa onları da değerlendiririz. Ama ifade ettiğim gibi sonuçta bunları tamamlayıp inşallah Meclis’e teklifimizi yapacağız’ dedi.