DEM'in Öcalan önerisine CHP'den yanıt geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan İmralı Süreci, TBMM Başkanı AKP'li Numan Kurtulmuş başkanlığında 6'ıncı kez toplanan komisyonla sürüyor.

DEM Parti süreç kapsamında komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerirken, CHP’nin bu öneriye sıcak bakmadı. CHP lideri Özgür Özel’in komisyon çalışmaları öncesi yaptığı “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz” sözlerine gönderme yapan partililer DEM'in önerisine karşılık verdi.

DEM'İN ÖCALAN ÖNERİSİNE CHP'DEN YANIT GELDİ

DEM Partili İmralı heyetinin komisyonun çalışmaya başlamasından bu yana ilk kez Öcalan'la görüşeceği bugün, komisyona yapılan öneriye CHP'li kurmaylardan yanıt geldi. Özgür Özel'in açıklamasına destek çıkan CHP kurmayları, sürecin başından bu yana vurgulanan "şehit ve gazi aileleri" mesajını hatırlattı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; sürecin Meclis'te kalmasının önemli olduğunu ifade eden CHPliler “Burada esas olan komisyon çalışması olmalı. Öcalan’ın mesajları zaten kamuoyuna ulaştırılıyor. Komisyonun şehit ve gazi annelerini, Cumartesi Anneleri’ni dinlemesi, hukukçuları dinlemesi daha değerli" dedi.

CHP kurmayları, Özgür Özel’in “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla? Kim konuşacaksa çağırır. MİT mi gelip bilgi verecek, İmralı heyeti mi bilgi verecek; davet eder, herkes gelir, orada konuşur. Meşru tartışma zemini Meclis’tir” sözlerine işaret etti.

"ÖCALAN'IN MESAJLARI ZATEN ULAŞTIRILIYOR"

Başından beri Meclis’te yürütülen bir süreci desteklediklerini belirten kurmaylar “Öcalan’ın mesajları zaten kamuoyuna ulaştırılıyor. DEM heyeti gidiyor. Devletin yetkili organları, istihbarat kuruluşu zaten görüşmelerini yapıyor. Biz başından beri sürecin şeffaf ve Meclis’te olması gerektiğini söylüyoruz. Bu görüşümüz de değişmedi” dedi.

Komisyon çalışmalarının esas alınması gerektiğine dikkat çeken CHP kurmayları, “Biz komisyona verdiğimiz önemi nitelikli çoğunlukla karar alınması, hazırladığımız 29 maddelik demokratikleşme paketi gibi konularla gösterdik. Komisyon göstermelik bir yer olmamalı” değerlendirmesi yaptı. Kurmaylar “Komisyon geçen hafta şehit ve gazi ailelerini dinledi. Aileler içinde ‘Barış istemiyoruz’ diyen bir tane aile yoktu. Cumartesi Annelerini dinledik. Dün hukukçular dinlendi. Onları dinlemek daha kıymetli. Herkes gerçek barış ve demokrasi istiyor. O yüzden sürecin Meclis’te kalması önemli” dedi.