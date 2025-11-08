DEM Parti'den Kocaeli yangını tepkisi: Kader değil, kar hırsı

DEM Parti, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 2'si çocuk olmak üzere altı yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak sorumluların bulunmasını talep etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu: 2'si çocuk!

"KÂR HIRSININ SONUCUDUR"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti, açıklamasında, sermayenin birikiminin işçilerin canı pahasına sağlandığını ve emekçilerin yaşam hakkının her geçen gün değersizleştirildiğini savundu. Her fabrikada, şantiyede ve atölyede alınmayan önlemlerin, ölümlerin göz göre göre yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Parti, faciada sorumluluğu bulunanların derhal açığa çıkarılması ve ihmali olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Partiden yapılan açıklama bu şekilde:

Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Her güne yeni bir “iş kazası” haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir. Her fabrikada, her şantiyede, her atölyede alınmayan önlemler, ölümlerin göz göre göre yaşanmasına neden olmaktadır. Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı; ihmali olan herkes hukuk önünde hesap vermelidir. Benzer acıların yeniden yaşanmaması için işçi sağlığını ve iş güvenliğini esas alan politikalar derhal hayata geçirilmelidir.