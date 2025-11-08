DEM Parti'den Kocaeli yangını tepkisi: Kader değil, kar hırsı

DEM Parti'den Kocaeli yangını tepkisi: Kader değil, kar hırsı
Yayınlanma:
DEM Parti, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve ikisi çocuk altı işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bir açıklama yayımladı. Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 2'si çocuk olmak üzere altı yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak sorumluların bulunmasını talep etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu: 2'si çocuk!Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu: 2'si çocuk!

"KÂR HIRSININ SONUCUDUR"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti, açıklamasında, sermayenin birikiminin işçilerin canı pahasına sağlandığını ve emekçilerin yaşam hakkının her geçen gün değersizleştirildiğini savundu. Her fabrikada, şantiyede ve atölyede alınmayan önlemlerin, ölümlerin göz göre göre yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Parti, faciada sorumluluğu bulunanların derhal açığa çıkarılması ve ihmali olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Partiden yapılan açıklama bu şekilde:

Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Her güne yeni bir “iş kazası” haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir. Her fabrikada, her şantiyede, her atölyede alınmayan önlemler, ölümlerin göz göre göre yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı; ihmali olan herkes hukuk önünde hesap vermelidir.

Benzer acıların yeniden yaşanmaması için işçi sağlığını ve iş güvenliğini esas alan politikalar derhal hayata geçirilmelidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
İstiklal Caddesi'nde esnaflar arasında çatışma çıktı!
İstiklal Caddesi'nde esnaflar arasında çatışma çıktı!
İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı
İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı