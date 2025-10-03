DEM Parti'den 'Akil İnsanlar' hamlesi

DEM Parti'den 'Akil İnsanlar' hamlesi
DEM Parti, 2013-2015 yılları arasında yürütülen "süreç"te görev alan "Akil İnsanlar Heyeti"nin bazı üyeleriyle yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Devam eden "süreç" kapsamında yeni adımlar atılıyor. Bu çerçevede Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, farklı kesimleri dinlemeye devam ediyor. Ancak komisyonun zaman kısıtlılığı nedeniyle dinleyebileceği kişi sayısının sınırlı olacağı öngörülüyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, DEM Parti, sürece katkıda bulunacağını düşündüğü isimlerle bizzat görüşerek kendi dinleme sürecini başlatma kararı aldı.

"AKİL İNSANLAR"

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamdaki önemli toplantılardan biri yarın (Cumartesi) İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, 2013-2015 yıllarındaki süreç kapsamında oluşturulan "Akil İnsanlar Heyeti"nde yer almış olan Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Muhsin Kızılkaya, Murat Belge, Nihal Bengisu Karaca, Yılmaz Ensaroğlu ve Lale Mansur gibi isimler davet edildi. Toplantının temel amacı, bu isimlerin geçmiş süreçteki tecrübelerinden faydalanmak, güncel sürece ilişkin önerilerini, tespitlerini ve varsa eleştirilerini doğrudan dinlemektir. Heyette yer alan bu isimlerin yanı sıra toplantıda başka katılımcıların da bulunacağı belirtildi.

GÖRÜŞMELERİ EŞ GENEL BAŞKANLAR YÜRÜTECEK

DEM Parti adına toplantıya Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları Oruç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve bazı parti yöneticileri katılacak. Partinin, bu ve benzeri tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra elde edilen verilerle kapsamlı bir rapor hazırlamayı planladığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

