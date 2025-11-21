Öğrenciler perişan ama değmeyin rektör beyin keyfine! Makam odasına imza köşesi, giyinme odası...

Sinop Üniversitesi, yeni rektörlük binası inşaatı için 2 Aralık'ta ihaleye çıkıyor. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanan ihalenin detayları arasında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in makam odasının arkasında dinlenme odası ve banyo yapılması bulunuyor.

İMZA VE TELEVİZYON KÖŞELERİ, YEMEK SALONU...

Ayrıca dinlenme odasında koltuklar ve televizyon köşesi bulunacak, makam odasında ise çalışma masasına ek olarak "imza köşesi" adı altında ikinci bir masa yer alacak. Rektör Taşdemir’in makam odasının hemen karşısında da sekiz kişilik bir özel yemek salonu yapılacak.

YARDIMCILARINI DA UNUTMADI

Projede, bir Rektör Yardımcısı için banyo ve dinlenme odası, iki Rektör Yardımcısı için ise banyo ile giyinme odası yapılması öngörülüyor. Üniversitenin Genel Sekreteri'nin makam odasının arkasında da dinlenme odası ve banyo bulunacak.

REKTÖRLER VE BANYO SEVDALARI

Öte yandan Kayseri Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi’nde de benzer uygulamalara imza atıldı.

TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı

Kasım 2024’te Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı anlaşılmıştı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenileneceği, Rektör Karamustafa’nın odası iki kat büyütüleceği, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacağı ifade edilmişti.