TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı

TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
TOKİ'nin AKP'li eski vekil Oya Eronat'ın kardeşi olan Dicle Üniversitesi rektörü Kamuran Eronat için banyolu bir makam odası yapacağı, yeni rektörlük binasının da 123 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde hasar alan binalardan birisi de Dicle Üniversitesi Rektörlük binası oldu. Hasar nedeni ile alınan karar doğrultusunda bina yıkıldı. Yıkılan bina için harekete geçildi. Yeni binanın detayları Kamu İhale Bülteni’nde ortaya çıktı.

BANYOLU MAKAM ODASI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre TOKİ 15 Eylül tarihinde "Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" adı ile bir ihale açtı.

İhaleyi de Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 liraya kazandığını açıkladı. 30 Ekim'de TOKİ ile şirket arasında sözleşme yapıldı. AKP'nin eski vekillerinden Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, 2024 yılında Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

SKANDAL ATAMALARI

AKP'li vekilin kardeşi olan rektör baldızını üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı'na atamıştı.

Rektörün baldızını atadığı üniversitede şimdi de kardeş torpiliRektörün baldızını atadığı üniversitede şimdi de kardeş torpili

SKANDAL ATAMAYA DAHA DA BETER SAVUNMA

Söz konusu skandal atama ortaya çıkıp tepki çekince rektörden yine en az atama kadar tepki çeken bir savunma geldi. Rektörün baldızını atamasına yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Baldızım uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım. Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık. Ben hocalık yaparken de yapı dairesinden şikâyetçiydim; çünkü tuvaletler bozulduğunda uzun süre yapılmazdı. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyordu; bu düşünceyle atamayı yaptık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Türkiye
Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: Yolda kalırız
Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: Yolda kalırız
Bir yandan sis ve pus bir yandan sağanak ve kar alarmı verildi!
Bir yandan sis ve pus bir yandan sağanak ve kar alarmı verildi!