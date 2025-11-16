TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde hasar alan binalardan birisi de Dicle Üniversitesi Rektörlük binası oldu. Hasar nedeni ile alınan karar doğrultusunda bina yıkıldı. Yıkılan bina için harekete geçildi. Yeni binanın detayları Kamu İhale Bülteni’nde ortaya çıktı.
BANYOLU MAKAM ODASI
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre TOKİ 15 Eylül tarihinde "Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" adı ile bir ihale açtı.
İhaleyi de Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 liraya kazandığını açıkladı. 30 Ekim'de TOKİ ile şirket arasında sözleşme yapıldı. AKP'nin eski vekillerinden Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, 2024 yılında Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.
SKANDAL ATAMALARI
AKP'li vekilin kardeşi olan rektör baldızını üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı'na atamıştı.
Rektörün baldızını atadığı üniversitede şimdi de kardeş torpili
SKANDAL ATAMAYA DAHA DA BETER SAVUNMA
Söz konusu skandal atama ortaya çıkıp tepki çekince rektörden yine en az atama kadar tepki çeken bir savunma geldi. Rektörün baldızını atamasına yaptığı açıklama şu şekildeydi:
Baldızım uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım. Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık. Ben hocalık yaparken de yapı dairesinden şikâyetçiydim; çünkü tuvaletler bozulduğunda uzun süre yapılmazdı. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyordu; bu düşünceyle atamayı yaptık.