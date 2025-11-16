TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde hasar alan binalardan birisi de Dicle Üniversitesi Rektörlük binası oldu. Hasar nedeni ile alınan karar doğrultusunda bina yıkıldı. Yıkılan bina için harekete geçildi. Yeni binanın detayları Kamu İhale Bülteni’nde ortaya çıktı.

BANYOLU MAKAM ODASI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre TOKİ 15 Eylül tarihinde "Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" adı ile bir ihale açtı.

İhaleyi de Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 liraya kazandığını açıkladı. 30 Ekim'de TOKİ ile şirket arasında sözleşme yapıldı. AKP'nin eski vekillerinden Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, 2024 yılında Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

SKANDAL ATAMALARI

AKP'li vekilin kardeşi olan rektör baldızını üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı'na atamıştı.

Rektörün baldızını atadığı üniversitede şimdi de kardeş torpili

SKANDAL ATAMAYA DAHA DA BETER SAVUNMA

Söz konusu skandal atama ortaya çıkıp tepki çekince rektörden yine en az atama kadar tepki çeken bir savunma geldi. Rektörün baldızını atamasına yaptığı açıklama şu şekildeydi: