Datça'da içme suyu alarmı! Uyarı levhaları astılar

Yayınlanma:
Datça'da Emecik Mahallesi'nde eski yerleşim yeri ile Aktur arasında bulunan beş doğal kaynak çeşmesinde yapılan analizlerde mikrobiyolojik kirlilik tespit edildi. Çeşmelere uyarı levhaları asıldı.

Muğla Datça'da Emecik Mahallesi'nde eski yerleşim yeri ile Aktur arasında bulunan beş doğal kaynak çeşmesinde yapılan analizlerde mikrobiyolojik kirlilik tespit edildi. Kaymakamlığın uyarısı üzerine MUSKİ, söz konusu çeşmelere “Bu su içilmez” uyarı levhaları yerleştirerek yurttaşları bilgilendirdi.

OLASI BİR SAĞLIK SORUNUNU ÖNLEDİ

Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ, çeşme suyundaki farklı tadı fark ederek durumu Datça Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen MUSKİ ekipleri, beş ayrı çeşmeden numune alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Analiz sonuçları, suların içme suyu olarak uygun olmadığını ortaya
koydu.

datca-icme-suyu2.jpeg

UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

Sonuçların açıklanmasının ardından MUSKİ, çeşmelere uyarı levhaları yerleştirdi. Yetkililer, yurttaşları bu çeşmelerden su almamaları ve kullanmamaları yönünde hassasiyet istedi.datca-icme-suyu.jpeg

KİRLİLİĞİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yıllardır bölge halkı tarafından güvenle kullanılan kaynaklarda kirliliğin nasıl ve ne zaman oluştuğu henüz netleşmedi. MUSKİ, teknik incelemelerin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

