Abdulkadir Selvi AKP'nin yumuşak karnını açıkladı
Yayınlanma:
İktidarın yakın kalemi Abdulkadir Selvi, AKP'nin yumuşak karnını GENAR'ın anketine dayandırarak açıkladı. Enflasyon ve hayat pahalılığının açık ara birinci sorun olduğunu gösteren o anket, ekonomideki güven sorununu ortaya koydu.

Abdülkadir Selvi, muhalefetten ve sokaktan ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler sürerken, vatandaşın somut tepkisini ortaya koyan anketin sonuçları açıkladı. Yapılan değerlendirmeler, enflasyon ve hayat pahalılığının seçmenin öncelikli gündemi olmaya devam ettiğini, bu tablonun iktidar açısından önemli bir kırılganlık alanı oluşturduğunu gösterdi.

Selvi'nin açıkladığı GENAR anketinin sonuçlarına göre, asgari ücretin belirlendiği, memur ve emekli maaş artışlarının netleştiği süreçte ekonomi yönetimine duyulan güvenin daha da gerilediği görüldü. Selvi, anketin sonuçlarını "Ekonomi AK Parti’nin yumuşak karnı olmaya devam ediyor" diyerek anlattı.

Anketin ortaya koyduğu tablo, 2026 yılı itibarıyla ekonomi politikalarına da yönelik güvenin zayıfladığını gösterdi. Ekonomi yönetimine “güvenmiyorum” ya da “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 67,6’ya yükseldi. Bu oran, 2025 yılının Aralık ayında yüzde 64,8 seviyesindeydi. Ekonomi yönetimine güvenenlerin oranı Aralık 2025’te yüzde 18,5 olurken, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 17,6’ya geriledi.

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerine ilişkin araştırmada enflasyon ve hayat pahalılığı açık ara ilk sırada yer aldı. Yüzde 30’luk dilimde yüzde 28,8 oranıyla zirveye yerleşen ekonomi başlığı, seçmenin öncelikli sorun alanı olmayı sürdürdü.

Ortaya çıkan bu veriler, ekonominin AKP açısından en kırılgan ve en fazla eleştirilen başlık olmaya devam ettiğini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

