Merkez duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk enflasyon raporunun 12 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu. Merkez'in rapor sunumunda, enflasyon beklentisini açıklaması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısının tarihini ve ayrıntılarını resmen duyurdu.

12 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yapacağı sunumla yılın geri kalanına dair enflasyon tahminleri ve para politikası rotası netleşecek.

SAAT 10:30'DA

Merkez Bankası'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Enflasyon Raporu 2026-I Bilgilendirme Toplantısı, bankanın İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) yerleşkesinde düzenlenecek. Toplantının detayları şu şekilde:

Tarih: 12 Şubat 2026, Perşembe

Saat: 10.30

Yer: İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi

Katılım: Toplantı hem fiziksel ortamda yapılacak hem de internet üzerinden canlı yayınlanacak.

TOPLANTI PROGRAMI VE CANLI YAYIN

Toplantı, şeffaflık ilkesi gereği geniş bir kitleye hitap edecek şekilde planlandı:

10.30 – 11.00: Başkan Dr. Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumu.

11.00 – 11.30: Basın mensupları ve ekonomistlerin sorularının yanıtlanacağı Soru-Cevap bölümü.

Toplantı; Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi, X (Twitter) ve YouTube hesapları üzerinden saniye saniye canlı olarak takip edilebilecek.

EKONOMİSTLER İÇİN KAYIT UYARISI

Toplantıyı yerinde takip etmek isteyen basın mensupları ve ekonomistler için son başvuru tarihi de netleşti.

Katılımcıların, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar bankanın kayıt sistemi üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

