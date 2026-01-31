Merkez'den dikkat çeken enflasyon videosu

Merkez'den dikkat çeken enflasyon videosu
Yayınlanma:
Merkez Bankası dikkat çeken bir video yayımladı. Enflasyonu doğrudan etkileyen kamu tarafından belirlenen ücretlere dikkat çekilen videoda, Merkez Bankası olarak, Yeniden Değerleme oranlarını aşağı çekerek dezenflasyon sürecine katkı sunulduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayınladığı son videoyla enflasyondaki tırmanışın perde arkasına ışık tuttu. Piyasada fiyatlar arz-talebe göre belirlense de; elektrik, doğal gaz ve ulaşım gibi kalemlerdeki zamların bizzat kamu kararlarıyla yapıldığını belirtildi.

GELEN ZAMMIN ADI: YÖNETİLEN FİYATLAR

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

TCMB’nin "Herkes İçin Ekonomi" başlıklı bilgilendirme videosunda, milyonların cebini doğrudan etkileyen mal ve hizmetlerin fiyat oluşumu anlatıldı. Piyasada fiyatların serbestçe oluştuğu algısına karşın; elektrik ve doğal gaz tarifeleri, köprü-otoyol geçişleri, toplu taşıma ücretleri ve şebeke suyu gibi kalemlerin doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiği hatırlatıldı.

Banka, bu kalemleri "Yönetilen ve Yönlendirilen Fiyatlar" olarak tanımlarken, bu gruptaki her artışın enflasyonu doğrudan körüklediğine dikkat çekti.

"TEK BAŞINA FAİZ YETMEZ" MESAJI

2021/11/02/yoksulluk-gida-enflasyonu.jpg

Videoda yer alan, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için para ve maliye politikası kadar, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar da önemli bir rol oynuyor" ifadesi ekonomi yönetiminde bir eşgüdüm eksikliğini akıllara getirdi.

TCMB, enflasyonla mücadelede üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

DEZENFLASYONA KATKI VURGUSU

Ekonomi yönetimi, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranında küçük "indirime" gitti. Videoda, normal şartlarda yüzde 25,49 olması gereken artışın yüzde 18,95 seviyesinde tutulması ile dezenflasyon sürecine katkıda bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

