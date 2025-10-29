Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!

Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!
Yayınlanma:
Datça'da geçici hayvan barınağında çekilen görüntüler, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Hayvanseverler barınaktaki olumsuz koşullara tepki göstererek yetilileri göreve çağırdı.

Muğla Datça'da geçici hayvan barınağında çekilen görüntüler, yürek sızlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, barınaktaki kötü koşullar ve bir köpeğin can çekiştiği anlar yer alıyor.

Söz konusu köpeğin adı Kontes. Bir süre önce araç çarpması sonucu yaralanan Kontes’e bakan Ramazan Çelik isimli bir yurttaş, yetkililere haber verdiğini belirtti. “Bize ‘biz ilgileniriz’ dediler, ama hayvancağızı ölüme gönderdiler” diyerek tepkisini dile getirdi.

4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol

Datça'da hayvanseverler ayaklandıDatça'da hayvanseverler ayaklandı

Sorumlu veterinerin Marmaris'te olduğu gerekçesiyle barınağın kapalı olduğu iddia ediliyor. Hayvanlara ne mama ne de su verildiği öne sürülüyor. Gönüllüler, birçok hayvanın açlık ve susuzluk nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Datça Belediyesi’nin son dönemde barınakta bazı iyileştirme çalışmaları yaptığı biliniyor. Ancak hayvanseverler, “Sorun duvarlarda değil, zihniyette. Bu bir temizlik değil, vicdan meselesi” diyerek tepki gösterdi.

“CANLAR ÖLÜYOR, KİMSE GÖRMÜYOR”

Hayvan hakları savunucuları, yetkililerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun hareket etmediğini belirterek konuyu resmi mercilere taşımaya hazırlanıyor.
Gönüllüler, “Datça’da değil Marmaris’te oturan birine veterinerlik görevi verilmesi kabul edilemez. Canlar ölüyor, kimse görmüyor” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Konuya ilişkin se henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...
Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"