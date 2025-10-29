Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!

Muğla Datça'da geçici hayvan barınağında çekilen görüntüler, yürek sızlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, barınaktaki kötü koşullar ve bir köpeğin can çekiştiği anlar yer alıyor.

Söz konusu köpeğin adı Kontes. Bir süre önce araç çarpması sonucu yaralanan Kontes’e bakan Ramazan Çelik isimli bir yurttaş, yetkililere haber verdiğini belirtti. “Bize ‘biz ilgileniriz’ dediler, ama hayvancağızı ölüme gönderdiler” diyerek tepkisini dile getirdi.

4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol

Datça'da hayvanseverler ayaklandı

Sorumlu veterinerin Marmaris'te olduğu gerekçesiyle barınağın kapalı olduğu iddia ediliyor. Hayvanlara ne mama ne de su verildiği öne sürülüyor. Gönüllüler, birçok hayvanın açlık ve susuzluk nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Datça Belediyesi’nin son dönemde barınakta bazı iyileştirme çalışmaları yaptığı biliniyor. Ancak hayvanseverler, “Sorun duvarlarda değil, zihniyette. Bu bir temizlik değil, vicdan meselesi” diyerek tepki gösterdi.

“CANLAR ÖLÜYOR, KİMSE GÖRMÜYOR”

Hayvan hakları savunucuları, yetkililerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun hareket etmediğini belirterek konuyu resmi mercilere taşımaya hazırlanıyor.

Gönüllüler, “Datça’da değil Marmaris’te oturan birine veterinerlik görevi verilmesi kabul edilemez. Canlar ölüyor, kimse görmüyor” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Konuya ilişkin se henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.