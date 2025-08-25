Datça açıklarında panik anları! Tekne denizde sürüklendi

Datça açıklarında panik anları! Tekne denizde sürüklendi
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, makine arızası sebebiyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Kairos Marina’ya demirlendi.

Muğla’nın Datça ilçesi yakınlarında bulunan bir tekne, makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Teknenin içinde bulunan vatandaşların telefon ile yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu bölgeye gönderildi.

TEKNE VE İÇİNDEKİLER KURTARILDI!

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenerek Kairos Marina’ya demirletildi.

Kaynak:DHA

