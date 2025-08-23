Denizde kaybolan Halit Yukay'dan acı haber geldi!

Denizde kaybolan Halit Yukay'dan acı haber geldi!
Yayınlanma:
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere açılan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış halde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Yukay’ın cesedine ulaşıldı.

Yalova'dan denize açılan denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts adlı firmanın kurucusu ve CEO’su Halit Yukay'dan 4 Ağustos gününden beri haber alınamıyordu.

5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi, denizde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekne gördü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yaptığı dalışlar sonucu tekne parçalarına ulaştı. İncelemelerde, motor seri numarasının Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yata ait olduğu belirlendi.

Yukay'ın cesedine ulaşıldı. İş adamının cansız bedeni denizin 85 metre altında teknesinde sıkışmış halde bulundu. Cenazenin yeri yanal tarama cihazıyla tespit edilirken, ROV cihazıyla da görüntüler teyit edildi. Çanakkale, Samsun, Yalova ve İzmir’den gelen kurbağa adamlar, Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TATLITUĞ DA ARAMALARA KATILMIŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar 5’inci günde devam ederken, arama çalışmalarına Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ’un, dronela havadan da arama yaptığı öğrenildi.

Kayıp iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarından yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdiKayıp iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarından yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamların, arama çalışmalarının 6'ncı gününde, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7’nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Depremden 13 gün önce CİMER'e şikayet etmişti: O öldü iddianame hala hazırlanmadı!
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!
Yol verme kavgası: Yumruk ve kask havada uçuştu!