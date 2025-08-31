Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Muğla'nın Datça ilçesinde, dalış sırasında vurgun yiyen bir dalgıç, tedavi edilmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir dalgıç, dalış esnasında vurgun yedi. Vurgun yediği belirlenen dalgıç, bulunduğu yerden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasına getirildi.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Buradaki müdahalenin ardından kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönündeki karar üzerine dalgıç, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait tam donanımlı deniz ambulansıyla Datça'daki Körmen Limanı'ndan Bodrum ilçesine tahliye edildi.
Dalgıç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak:AA