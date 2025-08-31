Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde, dalış sırasında vurgun yiyen bir dalgıç, tedavi edilmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

