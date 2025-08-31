6 katlı binanın dış cephe kaplaması düştü! Camlar paramparça oldu

6 katlı binanın dış cephe kaplaması düştü! Camlar paramparça oldu
Yayınlanma:
Antalya'da 6 katlı binanın birinci katının dış cephe kaplaması düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın birinci katındaki dış cephe kaplaması ve iş yeri üzerindeki reklam panoları büyük gürültüyle düştü.

İhbarla olay yerine itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890422-264474.jpg

Polis ekipleri çevre güvenliği için şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. AFAD ekipleri de kaplamanın altında biri olup olmadığını kontrol etmek için çalışma yaptı ve çöken dış cepheyi kaldırdı. Çökmenin etkisiyle birinci katın camlarının kırılarak düştüğü görüldü. Binanın 35 yıllık olduğu, çökme sırasında yıkılan reklam panosunun ise yaklaşık 20 yıl önce takıldığı belirtildi.

Olay yerine gelen iş yeri sahipleri, dükkanlarında herhangi bir zarar olup olmadığını kontrol etti. Olay sırasında caddenin boş olması ve hafta sonu sabah erken saatlerde yaşanması olası faciayı önledi.

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890421-264474.jpg​​​​​​​

"PAZAR GÜNÜ OLDUĞU İÇİN KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Yan binada oturan Erkan Mat, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

"Gürültü çok büyüktü, bina çöktü sandık. Sabah erken saatte olması bir faciayı önledi. Pazar günü olduğu için kimseye bir şey olmadı. Komşularımız dükkan sahibi ama kimse öngöremezdi, büyük bir şanssızlık. Sesi duyunca çok korktuk. Ekipler de hemen geldiler sağ olsunlar."

Polis ve belediye ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890417-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890419-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890418-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890420-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890415-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890416-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890414-264474.jpg

binanin-dis-cephe-kaplamasi-dustu-facia-890413-264474.jpg

Kaynak:DHA

