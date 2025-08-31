Yusufeli Barajı altında kalan evlerde dalış! Odadan odaya yüzerek geçiyor

Yusufeli Barajı altında kalan evlerde dalış! Odadan odaya yüzerek geçiyor
Yayınlanma:
Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’na dalan profesyonel yüzücü Serhat İnce, su altında kalan eski ilçeyi ve evleri keşfederek anılarını yad ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi devam ediyor.

Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı.

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890398-264469.jpg​​​​​​​

ODADAN ODAYA YÜZEREK GEÇİYOR

Baraj suyunun, bazı yerlerde çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkıyor. Yaz tatili için memleketine gelenler, eski anılarını hatırlıyor. İlçede yaşayan profesyonel yüzücü Serhat İnce ise baraj gölüne dalarak serinlemenin yanı sıra hatıralarını yad ediyor.

Barajın çekildiği noktalara dalışlar yapan İnce, sulara gömülen evlerin içinde odadan odaya yüzerek geçiyor. Minaresi su yüzeyine çıkan caminin üzerinden de dalış yapan Serhat İnce, dipte kalan evler arasında kulaç atıyor.

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890392-264469.jpg​​​​​​​

"BURASI ŞU ANDA SU ALTINDA KALAN SON BÖLGE"

Baraj gölüne dalıp, anılarını hatırlayan İnce, çok duygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"2022’de su tutan ve şimdilerde enerji üreten Yusufeli Barajı’nda, vadi içerisinde kalan ilçemiz ve köylerimiz sudan etkilenmişti. Şu anda da onlardan biri olan Çeltikdüzü köyündeyiz. Çeltikdüzü köyünde arkamda görmüş olduğunuz batık minare var. Benzerine daha önce denk gelmiş olabilirler. Burası şu anda su altında kalan son bölge.

Buraya geldiğimizde bir yandan yüzme keyfi yaşarken, diğer yanda da çok duygusal anlarda yaşıyoruz. İyi derecede yüzücüyüm, tabi ki burada yüzmeyi kimseye tavsiye etmem. Zamanında komşuların birbirine çay içmeye gidip geldiği yerlerde, suyun içerisinde bir balkondan diğer evin camına, çatıdan odalara dalarak anıları yad ediyorum."

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890394-264469.jpg

​​​​​​​"ESKİ HAYAT HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAYACAK"

İstanbul’dan gelip, baraj gölü kenarında sular altına kalan köyüne bakan İsmail Bayraktar da "Zaman zaman eski köyümüze gelip anılarımızı tazeliyoruz. Evimiz yolumuz, köyümüz tamamen sular altında kaldı. Burada eski hayat hiçbir şekilde olmayacak" ifadelerini kullandı.

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890396-264469.jpg

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890397-264469.jpg

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890393-264469.jpg

baraj-sularina-gomulen-anilarina-duygusa-890395-264469.jpg

Kaynak:DHA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!