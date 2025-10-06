Çöp konteynerindeki yangın park halindeki otomobile sıçradı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde çıktı. Yol kenarındaki çöp konteynerı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler konteynerın yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı. Alevleri gören otomobil sürücüsü araca binerek otomobilini yanan çöp konteynerından uzaklaştırmaya çalıştı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Çıkan yangın nedeniyle patlama sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.