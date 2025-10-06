Bursa’da yangın paniği! Daire küle döndü

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Saat 13.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ !

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çıkan yangın nedeniyle dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirilirken ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.