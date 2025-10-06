Bursa’da yangın paniği! Daire küle döndü

Yayınlanma:
Bursa’da, 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken daire kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Saat 13.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

bursada-yangin-cikan-daire-kullanilamaz-950272-282131.jpg

YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ !

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

bursada-yangin-cikan-daire-kullanilamaz-950273-282131.jpg

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çıkan yangın nedeniyle dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirilirken ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

