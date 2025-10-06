Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 15.00 sıralarında OSB Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde bulunan ahşap üretim imalatanesinde çıktı. 2 katlı fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki iş yerlerine sıçradı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri fabrikada mahsur kalan çalışanları kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

"YANGIN BİR ANDA ÇIKTI

Yan taraftaki iş yerinde çalışan Orhan Balcı, "Yangın ahşap üretimi yapan bir fabrikada bir anda çıktı. Kaplama ahşap üretildiği için içeride kimyasal madde de olabilir. Dışarı çıktığımızda, alevler büyümüştü. Fabrikanın 2. katında mahsur kalanların itfaiye ekipleri tarafından çatıdan kurtarıldığı söylendi. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.