Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

Yayınlanma:
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan İsmet Coşar (78) hayatını kaybetti.

Mardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandıMardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Havza Caddesi’nde meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ÇARPTI

Yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Coşar’a, M.B. yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonun çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Coşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmet Coşar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
