Mardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 33 BJK 59 plakalı otomobil ile 27 AEV 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

YARALILARIN DURUMU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan Halime A. (62), Aziz A. (61), Fedayi U. (23) ve Musap A. (20), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 62 yaşındaki Halime A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.