Mardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, biri ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 33 BJK 59 plakalı otomobil ile 27 AEV 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

mardinde-otomobiller-carpisti-4-yarali-960213-285125.jpg

YARALILARIN DURUMU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan Halime A. (62), Aziz A. (61), Fedayi U. (23) ve Musap A. (20), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 62 yaşındaki Halime A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kimliği belli oldu
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kimliği belli oldu
Kocaeli'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı
Kocaeli'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı
Alanya'da korkutan yangın! Villalara ilerledi
Alanya'da korkutan yangın! Villalara ilerledi