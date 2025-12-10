Çocuk kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

Hatay'da dün gece ortalık savaş alanına döndü. İlçedeki Tepehan Mahallesi'nde önce iki çocuk arasında kavga çıktı. Daha sonra çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kavganın büyümesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bıçakların da çıktığı kavgada İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.A., A.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralanan kişiler civardaki hastanelere kaldırıldı.

Arazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada 43 yaşındaki İbrahim Kandemir hastanede kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Mustafa Dilek tarafından aktarılan bilgilere göre, kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de yüzüne isabet eden taş nedeni ile yaralandı. Kavganın ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

MUHTAR: ORTADA HİÇBİR MESELE YOKTU

Havadis Gazetesi'nden Sabahattin Atasoy'un haberine göre Tepehan Mahalle Muhtarı Bekir Hacıömeroğlu kavganın son derece basit bir nedenden dolayı yaşandığını, "Ortada hiçbir mesele yoktu. Yaşanan elim olaydan dolayı çok üzgünüm. Maalesef mahallemiz sakinlerinden 43 yaşındaki İbrahim Kandemir hayatını kaybetti. Yaralılar da var” ifadelerini kullandı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.