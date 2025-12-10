Çocuk kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

Yayınlanma:
Hatay Altınözü Tepehan Mahallesi'nde iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu. Toplu kavgaya ailelerin de dahil olması ile 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Hatay'da dün gece ortalık savaş alanına döndü. İlçedeki Tepehan Mahallesi'nde önce iki çocuk arasında kavga çıktı. Daha sonra çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kavganın büyümesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bıçakların da çıktığı kavgada İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.A., A.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralanan kişiler civardaki hastanelere kaldırıldı.

Arazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdüArazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada 43 yaşındaki İbrahim Kandemir hastanede kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Mustafa Dilek tarafından aktarılan bilgilere göre, kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de yüzüne isabet eden taş nedeni ile yaralandı. Kavganın ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ekran-goruntusu-2025-12-10-122122.png

MUHTAR: ORTADA HİÇBİR MESELE YOKTU

Havadis Gazetesi'nden Sabahattin Atasoy'un haberine göre Tepehan Mahalle Muhtarı Bekir Hacıömeroğlu kavganın son derece basit bir nedenden dolayı yaşandığını, "Ortada hiçbir mesele yoktu. Yaşanan elim olaydan dolayı çok üzgünüm. Maalesef mahallemiz sakinlerinden 43 yaşındaki İbrahim Kandemir hayatını kaybetti. Yaralılar da var” ifadelerini kullandı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Türkiye
İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti
İzmir'de iki otomobil birbirine girdi: Sürücülerden biri hayatını kaybetti
Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun
Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun
İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu
İçerenköy Hali'nin ne zaman taşınacağı belli oldu