Çobanın kesilen başı beş gündür kayıp! Beş kişi de serbest bırakıldı

Çobanın kesilen başı beş gündür kayıp! Beş kişi de serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Isparta’da yakılmış aracının yanında başsız cesedi bulunan çoban Ferdi Özdemir cinayetinde sır perdesi aralanmadı. Aracının el feneriyle durdurulup pusuya düşürüldüğü belirlenen Özdemir’in kesik başı, komandoların dağlık alanda dedektörlerle taş altlarına kadar yaptığı aramalara rağmen hâlâ bulunamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 5 Aralık günü Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü kırsalında ortaya çıktı. Dağlık alanda bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, otomobilin hemen yakınında başı gövdesinden ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti sonucunda cesedin, evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı ve pazar günü köyünde toprağa verildi.

kesik-bas-ile-suc-aleti-bicagin-bulunmas-1056908-313654-min.jpg

KARANLIKTA "EL FENERLİ" PUSU: ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, cinayet gecesine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Ferdi Özdemir'in, 4 Aralık günü saat 20.00 sıralarında köydeki marketten alışveriş yaptığı ve bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Alışverişin ardından dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere yola çıkan Özdemir'in, Dinar-Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği belirlendi.

kesik-bas-ile-suc-aleti-bicagin-bulunmas-1056910-313654-min.jpg

Soruşturma dosyasındaki verilere göre; Özdemir'in aracı, ana yoldan yaklaşık 1 kilometre içeride, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el feneri ışığı tutularak durduruldu.

KATİL OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ ŞÜPHESİ

Elde edilen deliller, cinayetin planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlendiğine işaret ediyor. Uzmanlar, şüpheli ya da şüphelilerin Özdemir'i bıçakla öldürüp başını kestikten sonra olay yerinden ayrıldığını, ancak bir süre sonra olay mahalline geri döndüğünü değerlendiriyor. Aracın yakılma işleminin bu geri dönüş sırasında gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

kesik-bas-ile-suc-aleti-bicagin-bulunmas-1056904-313654-min.jpg

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, UZMAN EKİPLER DEVREDE

Cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından dün Keçiborlu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Başı kesik halde bulunmuştu: Kan donduran olayda uzman ekip devredeBaşı kesik halde bulunmuştu: Kan donduran olayda uzman ekip devrede

Soruşturma çok yönlü devam ederken, arama çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan özel bir uzman ekip Isparta'ya geldi.

kesik-bas-ile-suc-aleti-bicagin-bulunmas-1056906-313654-min.jpg

DEDEKTÖRLERLE AĞAÇ DİPLERİ VE TAŞ ALTLARI TARANIYOR

Aramaların 6'ncı gününde bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çok sayıda askeri personelin katılımıyla arazi ve ormanlık alan karış karış taranıyor. Jandarma komandolar, cinayette kullanılan bıçağı ve Ferdi Özdemir'in kayıp başını bulabilmek için metal dedektörleri kullanıyor. Ekipler, en küçük bir ipucunu atlamamak adına arazideki taşların altını kaldırıyor, ağaç gövdelerini ve sık çalılık alanları tek tek kontrol ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Türkiye
Yabancı öğretmenlerden 5 kat düşük maaş alan öğretmenler isyan etti
Yabancı öğretmenlerden 5 kat düşük maaş alan öğretmenler isyan etti
Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur
Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur
TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi
TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi