Çobanın kesilen başı beş gündür kayıp! Beş kişi de serbest bırakıldı

Olay, 5 Aralık günü Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü kırsalında ortaya çıktı. Dağlık alanda bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, otomobilin hemen yakınında başı gövdesinden ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti sonucunda cesedin, evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı ve pazar günü köyünde toprağa verildi.

KARANLIKTA "EL FENERLİ" PUSU: ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, cinayet gecesine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Ferdi Özdemir'in, 4 Aralık günü saat 20.00 sıralarında köydeki marketten alışveriş yaptığı ve bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Alışverişin ardından dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere yola çıkan Özdemir'in, Dinar-Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre; Özdemir'in aracı, ana yoldan yaklaşık 1 kilometre içeride, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el feneri ışığı tutularak durduruldu.

KATİL OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ ŞÜPHESİ

Elde edilen deliller, cinayetin planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlendiğine işaret ediyor. Uzmanlar, şüpheli ya da şüphelilerin Özdemir'i bıçakla öldürüp başını kestikten sonra olay yerinden ayrıldığını, ancak bir süre sonra olay mahalline geri döndüğünü değerlendiriyor. Aracın yakılma işleminin bu geri dönüş sırasında gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, UZMAN EKİPLER DEVREDE

Cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından dün Keçiborlu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Başı kesik halde bulunmuştu: Kan donduran olayda uzman ekip devrede

Soruşturma çok yönlü devam ederken, arama çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan özel bir uzman ekip Isparta'ya geldi.

DEDEKTÖRLERLE AĞAÇ DİPLERİ VE TAŞ ALTLARI TARANIYOR

Aramaların 6'ncı gününde bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çok sayıda askeri personelin katılımıyla arazi ve ormanlık alan karış karış taranıyor. Jandarma komandolar, cinayette kullanılan bıçağı ve Ferdi Özdemir'in kayıp başını bulabilmek için metal dedektörleri kullanıyor. Ekipler, en küçük bir ipucunu atlamamak adına arazideki taşların altını kaldırıyor, ağaç gövdelerini ve sık çalılık alanları tek tek kontrol ediyor.