Başı kesik halde bulunmuştu: Kan donduran olayda uzman ekip devrede

Yayınlanma:
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde geçen hafta yanmış bir otomobilin yanında başsız halde bulunan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir’in öldürülmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı özel ekip, cinayetin aydınlatılması için bugün bölgeye gelerek çalışmalara katıldı.

Olay, geçen hafta cuma gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Özdemir’in ölümüyle ilgili bazı köylülerin ifadelerine başvuran jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Özdemir’in kayıp başının bulunması amacıyla bugün de bölgede kapsamlı arama yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen uzman ekipler ve eğitimli kadavra köpeği, ormanlık alan ve arazi boyunca tarama gerçekleştirdi.

VALİ ERİN: BU OLAY AYDINLANMADAN BİZE UYKU YOK

Isparta Valisi Abdullah Erin, taziye ziyaretinde bulunmak üzere köye giderek aile ile görüştü. Vali Erin, olayın vahşeti karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için jandarma ve emniyet birimlerimiz 24 saat çalışıyor. Şu an gözaltında 4 kişi bulunuyor; soruşturmanın ilerlemesine göre yeni gözaltılar olabilir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan özel bir ekip görevlendirildi ve arama faaliyetleri eğitimli kadavra köpeği ile genişletildi. Olay çözüme kavuşuncaya kadar bize uyku haram.”

Acılı baba Ramazan Özdemir ise devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

1053897.jpg

ARACININ ÖNÜ KESİLEREK BIÇAKLANMIŞ

Soruşturmada elde edilen ilk bulgular, Özdemir’in öldürülmeden kısa süre önce köydeki marketten alışveriş yaptığını ve dağdaki keçilerine gitmek üzere yola çıktığını gösteriyor. Ferdi Özdemir’in Dinar–Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği; yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra aracının önünün kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

1053892.jpg

Olay mahallinde çalışmalar sürerken, köyde de jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Özdemir'in en son görüldüğü marketin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Kaynak:DHA

