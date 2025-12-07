Hawaii’de yanardağ alarmı! Kilauea lav püskürttü

Yayınlanma:
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, yerleşim yerleri için bir tehdit bulunmadığını söyledi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

YENİDEN HAREKETLENDİ

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürtmeye başladı. ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea'da, Aralık 2024’ten bu yana aralıklarla patlamalar devam ediyordu. Yanardağın yeniden hareketlendiği bildirildi.

YOĞUN DUMANLAR YAYILDI

Yanardağın Halemaʻumaʻu kraterinde lav fıskiyeleri yükselirken, bölgeden gökyüzüne yoğun dumanların yayıldığı gözlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, şu aşamada patlamanın yerleşim yerleri için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

YETKİLİLER ZARARLI GAZLARA KARŞI UYARDI

Bununla birlikte, ulusal park yetkilileri ziyaretçilere önemli uyarıda bulunuldu.

Güvenlik amacıyla kapalı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini hatırlatarak, özellikle zararlı gazlara karşı dikkatli olunması konusunda tedbirli olmalarını söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

