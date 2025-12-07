Hawaii’de yanardağ alarmı! Kilauea lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

Son bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandı

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı

YENİDEN HAREKETLENDİ

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürtmeye başladı. ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea'da, Aralık 2024’ten bu yana aralıklarla patlamalar devam ediyordu. Yanardağın yeniden hareketlendiği bildirildi.

YOĞUN DUMANLAR YAYILDI

Yanardağın Halemaʻumaʻu kraterinde lav fıskiyeleri yükselirken, bölgeden gökyüzüne yoğun dumanların yayıldığı gözlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, şu aşamada patlamanın yerleşim yerleri için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

YETKİLİLER ZARARLI GAZLARA KARŞI UYARDI

Bununla birlikte, ulusal park yetkilileri ziyaretçilere önemli uyarıda bulunuldu.

Güvenlik amacıyla kapalı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini hatırlatarak, özellikle zararlı gazlara karşı dikkatli olunması konusunda tedbirli olmalarını söyledi.