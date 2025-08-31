CNN Türk’te 30 Ağustos skandalı! Büyük Taarruz'u da Erdoğan kazanmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir'de yaptığı ziyaret esnasında CNN Türk muhabirinin yaptığı gaf, sosyal medyada gündem oldu. Büyük taarruzun Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleştiğini söyleyen muhabire tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyareti canlı yayınlayan CNN Türk'te muhabir Arda Erdoğan'ın akıllara durgunluk veren gafı, sosyal medyada tepki topladı.

CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılarCHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılar

"BÜYÜK TAARRUZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKOMUTANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Erdoğan, ziyaret görüntüleri canlı olarak yayınlanırken, Türk ordusunun işgalci güçlere karşı zaferi anlatmaya başladı.

"İşgalci Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan sökülüp atıldığının 103. yıl dönümündeyiz" diyen Erdoğan, "Bu 103. yıl dönümüne gelinen süreçte esasında sıkı bir hazırlık süreci geçirdi Türk ordusu. 22 Ağustos - 13 Eylül 1921 arasında 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl boyunca büyük taarruz için hazırlık yaptı Türk ordusu. Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti büyük taarruz" ifadelerini kullandı.

O anlar, sosyal medyada gündem olurken, vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar, sözlerin kasıtlı olduğunu iddia ederken, bazı vatandaşlar ise bir dil sürçmesi olarak kabul etse de tepki göstermeyi ihmal etmedi.

Anıtkabir’de 30 Ağustos törenine askerler bile isim listesiyle içeri alındıAnıtkabir’de 30 Ağustos törenine askerler bile isim listesiyle içeri alındı

SELÇUK ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, ifadelere tepki gösterdi.

Özdağ, paylaşaımında, "CNN TÜRK bir açıklama yapar mı? Yoksa kulağının üstüne yatar mı?" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'ten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

selcuk-ozdag.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

