Anıtkabir’de 30 Ağustos törenine askerler bile isim listesiyle içeri alındı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kapsamında ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir'de düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile devlet protokolü katıldı. Ziyaret öncesi Anıtkabir ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre; törene katılmak üzere Anıtkabir'e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi.

Anıtkabir’in 5 numaralı giriş kapısına yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerde, törene katılacak askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinin gözetiminde polislerce tek tek kontrol edildi.

Listede ismi bulunmayan askerlerle birlikte gelen bazı subay ve astsubayların eş ve çocuklarının da girişine izin verilmedi.

İsimleri kontrol edilip geçiş izni verilen askerler ikinci bir kontrol noktasında ilk üst aramasından geçirildi.

Subay ve astsubaylar, elle yapılan bu aramanın ardından nizamiye kontrol noktasına yönlendirildi. Burada yapılan son kontrollerin ardından askerlerin tören alanına girmesine izin verildi.

Tören güvenliği için Anıtkabir’e çıkan caddelere ve kampüsün içine çok sayıda polis bariyeri kuruldu. Güvenlik uygulamaları, önceki yıllara kıyasla daha sıkı tutuldu.

Öte yandan askerlerin aileleri bile girişine izin verilmezken bu senede Atatürk'ün ebedi istirahatgahına gelen ve AKP'li olduklarını söyleyen şahılar Erdoğan sloganı attı.